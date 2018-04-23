Teknoloji devleri arasında hızlı yükselişini sürdüren Amazon, yerini kripto paraları görmemizi sağlayan Blok Zinciri teknolojisine yatırım yaparak sağlama almak istiyor. Blok Zinciri kullanımını daha kolay bir hale getirme iddiası olan Amazon, ilginç bir tanıtım kampanyası yaptı.

Blok Zinciri teknolojisi, hayatımıza “finansal teknoloji, fin-tek” olarak giren bir kavramı soktu. Bitcoin ile başlayan kripto para ile maddi değerlerin dijitalleşmesi süreci, teknoloji devlerinden bağımsız olarak başlayan bir devrimin sinyallerini verdi. Hal böyle olunca pek çok şirket, bu alana yatırım yaparak gelişimi sürdürülebilir kılmak istiyor.

Amazon, son yıllarda yaptığı yatırımlarla basit bir perakende şirketi kimliğinden kurtulmuştu. Ev elektroniği ve akıllı asistanlar konusunda yüzlerce alt markası ve ürünü bulunan şirketin, Blok Zinciri’ne yatırım yapmaması beklenemezdi. Geçtiğimiz perşembe günü Amazon Web Services (AWS), yeni nesil hizmetini duyurdu. İddiası ise Blok Zinciri avantajlarını daha anlaşılabilir ve erişilebilir kılmak oldu.

ABD’nin köklü televizyon serisi olan Saturday Night Live programına ait 1976 yılında çekilmiş bir skeci tanıtımlarında kullanan şirket, Blok Zinciri uzmanlarının tartışmalarına dikkat çekmek istedi.

Amazon’un kullandığı garip skeç şu şekildeydi:

Shimmer Floor Wax adındaki bir yüzey parlatıcı ürün, bir dizi skeç ile teknoloji harikası olarak tanıtılmıştı. Vadettiği şey, temizlenen yüzeyin özellikleri ne olursa olsun insanların yansımalarını bile görebilecekleriydi. Balmumu içeren bu ürün, elbette gerçek değildi. Skeç serisinin en sevilen bölümlerinden birisinde, bir kadın ile eşinin tartışmaları konu ediliyordu. Amazon ise işte bu ürünün faydalarına yönelik yaşanan tartışmaları, Blok Zinciri için yapılan tartışmalara benzetti.

Blok Zinciri teknolojilerine yatırım yapan tek şirket elbette ki Amazon değil. Onun haricinde artık kurumsal ürünlere ağırlık veren IBM ve bulut servisini Blok Zinciri ile desteklemeyi planlayan Google var.

Bakalım ilerleyen yıllarda söz konuysu teknoloji devlerinden hangi Blok Zinciri hizmetlerini göreceğiz. Şu an için bilinen en net şey, insanların çoğunun bu teknolojiyi kavrayacak kadar genel bilgiye sahip olmaması. Ancak dünya değişiyor ve akıllı telefonlardan para gönderme işleminin, 20 yıl öncesinde anlaşılamayacağı gerçeğiyle önümüzdeki yılları bekliyoruz.