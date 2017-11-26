Amazon’un CEO’su J. Bezos’un Serveti 100 Milyar Doları Aştı

Black Friday sayesinde milyonlarca ürün satan Amazon, hem şirketin kendisine hem de şirketin CEO’su Jeff Bezos’a çok büyük katkı sağladı.

Bloomberg, bir süreden beri kızışan “en zengin insan” yarışını yakından takip ediyor. Bu yaz aylarında dünyanın en zengin insanı Bill Gates’i geçerek “Dünyanın En Zengin İnsanı” ünvanını eline alan Jeff Bezos, bugün ilk kez yeni bir rekor kırdı.

Black Friday’in olmasıyla birlikte Bezos’un sahibi olduğu Amazon’da milyonlarca ürün satıldı. Bu ürünlerin etkisi ile hisse senedi fiyatları yükselmeye başlayan Amazon, doğrudan Bezos’un servetine etki etti. Bezos, resmi olarak 100 milyar dolarlık serveti aşmayı başardı.

Amazon’un bu sene yükselen grafiğinden dolayı serveti sürekli yükselen Bezos, bu servetini Blue Origin gibi uzay şirketlerine yatırım yaparak harcıyor. Blue Origin, SpaceX gibi uzaya roketler gönderen özel bir şirket. SpaceX’e göre daha kısa mesafelere uydular gönderen Blue Origin, uzaya turist göndermek için çalışmalar yürütüyor. Bunun için tıpkı SpaceX gibi, birden fazla kez kullanılabilecek roketleri test etmeye devam ediyorlar.

Şu anda resmi olarak “Dünyanın En Zengin İnsanı” olan Bezos, bu ününe Bill Gates’in servetinin çok büyük bir kısmını hayır kurumlarına bağışlaması sayesinde kavuştu. Gates, servetinin yaklaşık 30 milyar dolarını kendi açtıkları bir hayır kurumuna bağış yapmıştı. Üstelik bu bağışın ardından bile yıllarca en zengin insan konumunda yer aldı. Bakalım, gelecekte hangi zenginleri göreceğiz.