Amazon'un HQ2 Projesinin Kod Adı Ortaya Çıktı

Amazon.com'un yeni kampüsü HQ2'nin kod adı sızdırıldı. İddiaya göre, Amazon bu projesine, "Project Golden" adını koymuş.

Amazon'un Seattle ofisine ek olarak açmayı planladığı HQ2 adındaki ofisine, "Project Golden" kod adını koyduğu ortaya çıktı. Proje, 50.000'den fazla insana iş imkanı tanıyacak olmasının yanı sıra, yapılacak 5 milyar dolar değerinde yatırım ile bölgenin ekonomik büyümesinde de büyük rol oynayacak. Projeye, bölgeye sağlayacağı bu fırsatlar nedeniyle, böyle bir isim koyulduğu düşünülüyor.

Yerel olarak büyük bir kalkınma sağlaması beklenen proje için katılımcı şehirlerin sahip olması gereken özellikler ise şu şekilde:

1 milyondan fazla nüfusa sahip olunması

İstikrarlı ve iş dünyasına yakın bir ortam

Şehir merkezlerine maksimum 48 km uzaklık

Maksimum 45 dakikada havalimanlarına ulaşım imkanı

Otoyollara yakın olunması

Kolay toplu ulaşım imkanı

Gelecekteki muhtemel genişletmeler için 8 milyon metrekarelik ofis alanı

Yakın gelecekte ülkemizde hizmet verecek olan Amazon'un ülkemizde de böyle bir ofise ihtiyacı olacak mı, bekleyip göreceğiz.