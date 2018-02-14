Amerika'da birçok insan, sipariş etmedikleri hâlde Amazon'dan birçok gizemli ürün gelmesinin arkasındaki nedeni merak ediyor.

Amazon, son yıllarda müşteri memnuniyeti konusunda insanların yüzünü fazlasıyla güldüren bir şirket. Ancak son olan bu olay, insanların endişelenmesine yol açtı. Nikki adındaki bir kişi, Amazon'dan bir paket geldiğini ve paketin içinde çeşitli ürünler yer aldığını söyledi. Yaklaşık 25 dolar değerinde yetişkin içerikli oyuncak, bir bluetooth kulaklık ve şarj kablosu gibi ürünleri görünce şaşıran Nikki, bu ürünleri sipariş etmediğini söyledi.

Görünüşe göre Nikki, bu gizemli siparişi alan tek kişi değil. Amazon yaptığı açıklamada "bu gizemli paketleri biz de araştırıyoruz, bu ilk değil" diyerek olayın gizemini arttırdı. Geçtiğimiz günlerde Boston bölgesinde yaşayan yaşlı bir çift, evlerine sürekli Amazon'dan paketler geldiğini söylemişti. Amazon tarafından bu durum araştırılırken bile eve paketler gelmeye devam ediyordu. Yine de Amazon bu sorunun nedenini bir türlü bulamıyor ve araştırmaya devam ediyor.

Olayın çözülmesini zorlaştıran şey ise kargoların tamamen isimsiz ve faturasız gelmesi. Ürünler bir hediye çeki kullanılarak alınıyor, yani kart bilgisi de bulunmuyor. Bu gizemli siparişlerin kendileri için iyi olmadığını belirten Amazon, bu duruma sebep olan satıcıları tespit ettikleri zaman Amazon'dan yasaklayacaklarını açıkladı. Kanada Üniversitesinde de bir grup öğrenci de sipariş etmedikleri hâlde birçok ürün aldıklarını doğruladı. Bazen bu güzel bir şey gibi görünse de, çok gereksiz ve anlamsız ürünlerin sürekli size gönderilmesi insanı rahatsız edebilir.

Peki Bu Neden Olabilir?

Çoğu kişinin düşüncesine göre, bu ürünler satıcıların kendi mağaza puanlarını arttırmaya yönelik yaptıkları bir sahtekarlık. Ucuz ürünleri rastgele evlere göndererek mağazalarındaki satış rakamlarını arttırmayı ve sonrasında oylamada yüksek oy vererek puanlarını yükseltmeyi amaçlıyorlar. Bu, satıcıların aslında hak etmedikleri çok yüksek oyu almaları için basit bir yöntem.

Fakat Amazon'un açıklamasına göre, bu gönderilen ürünlere neredeyse hiç yorum yapılmıyor. Eğer sahte bir ürün yorumu yakalanırsa, Amazon buna anında müdahale ediyor. Gönderen kişinin yorum yapamamasını sağlayan çeşitli algoritmalarının bulunduğunu belirten Amazon yetkilileri, durumu en hızlı şekilde çözeceklerini de belirtti. Siz ne düşünüyorsunuz, bu gizemli paketler neden gönderiliyor olabilir? Böyle paketlerin size gelmesini ister miyiniz?