Bill Gates’i geçerek dünyanın en zengin insanı olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un hayatıyla ilgili enteresan bilgilere değindik.

Bildiğiniz üzere Amazon, dünyanın en büyük e-ticaret siteleri arasında. İnovasyon anlamında da rakiplerinin sürekli olarak ilerisinde olmak isteyen şirket, sık sık özellikle de son kullanıcıya yönelik hizmet ve servisler geliştiriyor. İşte bu imparatorluğu yaratan kişi olan Jeff Bezos’un hayatıyla ilgili bazı bilgilere yer verelim dedik.

1964 yılında doğan Bezos, babasının uzun yıllardır gerçek babası olduğunu bilmiyormuş. 10 yaşına geldiğinde annesinin Kübalı bir göçmen olan Mike Bezos ise evlilik yaptığını, kendisine ise yıllardır Miguel Bezos’un babalık yaptığını öğrendi.

Yaşıtlarından daha farklı bir çocukluk geçiren Bezos, karyolasında yatarken tornavidayla beşiğinin vidalarını sökerek normal bir yatakta yatmak istemiş.

Kendisi tam bir Star Trek hayranıymış. Hatta Amazon’un ilk ismi için düşünülen MakeItSo.com da bu filmdeki bir replikten geliyor.

Bezos’un uzaya olan merakını artık biliyorsunuz. Blue Origin ismindeki uzay araştırma şirketini de işte tam bu noktada hayata geçirdi.

Bezos, zengin bir aileden gelmiyordu. Bu sebeple yaz aylarında kız arkadaşıyla birlikte çalıştığı McDonalds’ta harçlığını çıkarıyordu.

Eğitim hayatında çok başarılı olan Bezos, üstün yetenekli çocuklar lisesini birincilikle bitirdi. Sonrasında Princeton Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Fakültesi’ne kaydolan ve burayı da sınıf birincisi olarak bitiren Bezos, daha o zamanlardan zirveyi sevdiğinin sinyallerini vermiş.

Intel ve Bell Labs, o zamanlar Bezos’un yeteneklerinin farkında olunca kendisine iş teklifinde bulunmuşlar fakat Bezos, net bir şekilde bu teklifleri geri çevirmiş.

26 yaşında Wall Street’te bir yatırım bankasının başkan yardımcısı olan Bezos, Banker Trust tarihinin en genç başkan yardımcısı oldu.

1993 yılında halen eşi olan yardımcısı Mackenzie Tuttle ile evlenen Bezos, D.E Shaw şirketine araştırmalar neticesinde bir şirketin internetteki ilk adımının kitap satışı olmasını önerdi, kabul edilmeyince de istifa edip kendisi bu işe girişti.

Son olarak Amazon.com ile dünyanın daha önce hiç karşılaşmadığı bir platform kurdu. İnternetin en tanınmış markasını yarattı. 16 Temmuz 1996 yılında kurulan amazon.com’un baş mimarı Jeff Bezos, 20 yıldan fazladır şirketinin başında kalmaya devam ediyor.