Amazon'un Planına Göre Gelecekte Teslimat Drone'ları Olacak

Amazon'un gelecekle ilgili planlarının başında teslimat droneları ve arı kovanlarını andıran teslimat düzeni yer alıyor.

Amazon'un drone ile teslim programı artık bir şaka olmaktan çıktı ve 'neredeyse' kesin bir hal almaya başladı. Şirket, ürünlerinin teslimatı konusunda birçok sıkıntı çekiyor. Bu sıkıntıların şüphesiz ki en başında otoyol teslimatı yer alıyor. Şirketi, bu sıkıntıları çözme konusunda ise iki tane fikri var. Birincisi dronelar, ikincisi ise arı kovanı. Şirket, drone kullanarak hem kısa sürede ulaşım sağlamayı hem de daha az para kaybını hedefliyor.

Dün yayınlanan patent başvurusunda Amazon, "insansız hava taşıtları için çok katlı taşıma merkezleri" nin, dronları ihtiyaç duyulan yerlere koymalarına nasıl yardımcı olabileceğini açıkladı. Uygulamaya başlama düşüncelerinin asıl sebebi, şirketin sahip olduğu kullanım alanları. Bu alanlar şehrin biraz dışında yer alıyor ve ulaşımı güç kılıyordu. Ancak çok katlı drone taşıma merkezleri sayesinde hem havadan, hem de daha az masraflı teslimatlar mümkün kılınıyor.

Ancak şehirlere uçurulacak çok sayıdaki dronelar da sorunları beraberinde getiriyor. Sonuçta çıkaracakları sesten dolayı kim bu taşıma merkezlerinin yanında yaşamak ister ki? Peki ya herhangi bir sorun olursa ve dronelar gökyüzünden düşüp çevreye zarar verirse? Amazon bu tarz sorunlar üzerine epey düşünmüş olmalı ki arı kovanı ile yaptığı aynı patent başvurusunda birkaç çözüm öneriyor.

Öncellikle Amazon, daha sessiz ve gürültü önleyici dronelar üzerinde çalışacak. Temel anlamda bunu, pervanelerin çevresindeki hava akışını parçalayarak yapmayı hedefliyor. Ayrıca dronelar, taşıma merkezleri tarafından güncel olarak kontrol edilecek. Aşağıdaki fotoğrafta droneun nasıl olabileceğini görebilirsiniz. Gelecek özellikler cihazı muhtemelen daha sessiz kılacaktır ancak bunu görecek bir insanı da dehşete düşürebilecek bıçaklara sahip.

Üstelik Amazon'un, cihazların herhangi bir durumda düşmesini önleycek bir planı daha var. Birden fazla motoru olacak ve bir motor eğer arızalanırsa anında diğeri devreye girecek.

Elbette bunlar sadece geleceğe yönelik planlar, henüz gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmiyoruz. Şirket daima teslimatını geliştirmeye çalışıyor ve belki de bir gün bu 'planları' gerçek hayatta görürüz.