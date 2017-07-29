Amazon'un Posta Dolapları, Teslimatları Kolaylaştıracak!

Amazon'un yeni sisteme sahip Hub olarak adlandırılan hizmeti ile modüler dolaplar geliyor.

Amazon, medya içeriği ve bulut hizmetlerini daha da derinleştirmek için birçok özellik geliştirmeye devam ediyor. Bu süreçte de dolaplarını geliştiriyor ve yepyeni özellikler ekliyor. Amazon'un Hub adını verdiği hizmeti, bu dolapların çoklu-kiracı konutlara kurulacağı şekilde tasarlandı. Bu şekilde de konut sakinleri büyük hacime sahip paketleri kabul edip, esnek zamanlarda teslim alabilecekler.

Kullanışa sunulan hizmetten aslında herkes yararlanabilecek yani sadece Amazon'un şirketlerinde veya personelinin kullanımında olmayacak. Bu sayede de istenildiği gibi posta-kargo gönderilebilecek ve teslim alınabilecek.

Hub, Amazon'un birkaç yıldır hizmet verdiği bir serviste bir gelişme olarak görülüyor. Şu anda Amazon'un özel dolapları halka açık yerlerde kullanıma sunulmuştu ancak Amazon, paketlerini daha verimli hale getirebilmek için projesini büyütmüşe benziyor. Zaten önceki dolaplardan da oldukça şık gözüküyor. Bu dolapların 4 farklı rengi bulunuyor, açık ve kapalı olmak üzere de iki farklı sürümü yer alıyor.

Projenin asıl amacına gelirsek, teslimat sırasında yaşanabilecek gecikmeleri önlemek diyebiliriz. Çünkü yapılan nakliyelerde bazen istenilen sonuçlar elde edilmedi. Alıcı evde olmayabiliyordu veya hırsızlık durumları yaşanıyordu. Ancak bu Hub'lar, tam anlamıyla sorunları çözmek için üretildi.

Ayrıca Amazon'un Prime Air drone dağıtım sisteminin geliştirilmesi ve Fransız dağıtım şirketi Colis Privéto'nun satın alınmasıyla çevrimiçi mağaza, dağıtım altyapısını daha da geliştirmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyor.