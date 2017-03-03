Amazon'un Sahibi Jeff Bezos Ay'da Koloni Kuracak!

Amazon'un sahibi olan Jeff Bezos'un uzay aracı şirketi Blue Origin, Ay'da liman gibi koloni kurup Dünya'nın uzaya açılan kargo alanı olmak istiyor.

Amazon’un sahibi Jeff Bezos, Ay'a koloni kurmak istiyor. Nasa’nın roket üretmeyeceğini duyurmasının ardından Blue Origin isimli şirketi kurarak uzaya yapılan görevlerde roket imal eden Jeff Bezos, SpaceX ile birlikte sektörün en önemli iki markasından birisi oldu.

Washington Post muhabiri Christian Davenport tarafından doğrulanan haberde Bezos, Ay’a koloni kurarak, ticari ay kargo dağıtım hizmeti kurmak istiyor.

Rapora göre 10 ton kargo taşıyabilen yeni Blue Moon uzay araçlarının açıklanacağı ve Ay’ın güneşli Güney Kutbu’na dair bir arazinin kararlaştırıldığı gözüküyor.

Rapor, NASA ve Trump’ın geçiş ekibine, Blue Origin’in yakın zamanda yapmaya hazırlandığı aylık nakliye projelerinde başlangıç noktası olması için gönderilmiş.

Öneride, Obama döneminde Mars’a çok fazla önem verildiği için unutulmuş Ay’ın yeniden ön plana çıkması için çalışmaların süreceği belirtiliyor. Trump’ın görev süresi bitmeden, Ay’a hızlı ve güvenli yolculuklara başlamak isteyebileceğinden dolayı destek vereceği düşünülüyor.

2020 yılına çok az zaman kaldığını belirtmek gerekiyor. Her şey 2020 üzerinden konuşulsa da, Mars’tan ziyade Ay’a yolculuk yapmak çok daha ucuz maliyetli olacaktır.

Ayrıca, ilk başta Ay’a insanlar gönderilmeyecek. Zaten, buna gerek de duyulmuyor. Ay’ın dünyaya en yakın gök cismi olması, gelecekte uzaya açılan kapı olarak tercih edilebilecek en önemli adaylardan birisi yapıyor.

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un hedeflediği şey, SpaceX’in Mars’ta yapmak istediği şeyle hemen hemen aynı. Ancak insan göndermekten çok insanların ihtiyaç duyacağı teçhizatı ve donanımı sağlamayı düşünüyor. Ay’ı iniş pistine çevirip, Ay’ı bir durak olarak hedefleyecek Blue Origin, üzerinde fazlasıyla durduğu başarılı iniş çalışmalarını Ay’da da kullanacak. Elon Musk da Mars’a açılan kapıda, Mars yolunda birçok uzay istasyonu oluşturarak durak durak ilerlemek istiyor. Amazon, bu işi rutine oturtabilecek sistemi oluşturabilirse dünyanın uzaya açılan limanını Ay’da oluşturabilir.