Amazon'un Seattle'daki Merkezinin Muazzam Değişimi!

E-ticaret devi olan Amazon'un, Seattle'da bulunan merkezinin 2007 yılından beri geçirdiği inanılmaz değişimini gösteren fotoğrafları bir araya getirdik.

Amazon, 2007 yılında aldığı karar sonucunda merkezini Seattle'de oluşturdu. İlk yıllarında 5.000 çalışanı olan Amazon büyük bir gelişme göstererek çalışan sayısını 40.000'e kadar çıkarttı. Google Maps'ın özelliği olan sokak görünümü modunda zaman makinesi özelliğini kullanarak sizler için Amazon firmasının bulunduğu kentin son 10 yıl içinde nasıl değiştiğini gösteren fotoğraflar toparladık. İLGİLİ HABER Seattle'de Sim City Oyunu Gibi Yaşam 2007 yılında Denny Üçgeni'ndeki 6. Ave ve Virginia Caddesi'nin köşesi aşağıdaki gibidir. Artık burası Amazon'un kalbi niteliğinde. Sağdaki bina Amazon'un Doppler Kulesi'dir. Doppler, Amazon Echo'nun merkez ofislerinden birisidir. Denny Üçgeni ve South Lake Union, bir zamanlar boş otoparklar, araba kiralama büroları, moteller, sanayi binaları ve depolarla doluydu. Burası ise 7'inci cadde olan Blanchard Caddesi. Bu kavşak yeniden oluşturulmaya devam ediyor. Sağdaki Amazon'un ilk binası, birinci katında Amazon Go, şirketin kasiyersiz bakkal konsepti bulunuyor. Sol tarafta, başka bir Amazon ofis kulesi için inşaat devam etmekte. Westlake Caddesi, South Lake Union'un ana işlek caddesidir. Bölgede kalkınma 2007 yılında başlamıştı. Geçtiğimiz Eylül ayında, birkaç yeni ofis ve konut kulesi tamamlandı. Amazon, bölgede gelişimi yönlendiren tek şirket değil. Paul Allen'in şirketi Vulcan, alanın büyük bir kısmına sahip ve inşaat çalışmalarına hız vermiş durumda. Seattle şehri uzun süredir South Lake Union'u yeni bir ticaret bölgesi haline getirmek istiyor. Whole Foods adlı 200 milyon dolarlık karma kullanımlı geliştirme binası 2006 yılında Vulcan tarafından tamamlandı. South Lake Union'ın ilk bölümlerinden biri olarak bu kesişim noktası son on yılda çok fazla değişmedi. Mahalle'de şu anda geliştirilmekte olan tonlarca alan var. South Lake Union'un doğu yakasındaki Fairview Caddesi 2011'de bile yenliğe gitmemişti. Fakat geçen yıla kadar, büyük ölçüde geliştirildi. İsveçli geliştirici Skanska sağda 13 katlı kule inşa etti. 320.000 metrekarelik ofis alanını, 17.000 metrekarelik yer seviyesindeki perakende satış birimi ile birleştiriyor. Sağdaki Amazon'un Nessie binası. Vulcan hala Mercer için dört yeni bina geliştiriyor. Burası 2007 yılından Republican Caddesi . Kesişme alanında hala alanın imzası olan, süslenmiş sanayi binaları var. Kalkınma, 2007'de Thomas ve Terry Caddesinin köşesinde yeni başlamıştı. Burası Westlake Caddesi. 2007'de Westlake'de bazı inşaatların devam ettiğini görebilirsiniz. 2017'de mahalle neredeyse tamamen yenileşmiş görünüyor. Solda Amazon büroları var. Sellen İnşaat'ın ofisi ise sağda bulunuyor.

Kaynak : http://www.businessinsider.com/before-and-after-photos-show-amazon-has-transformed-seattle-2018-1/#this-is-the-corner-of-6th-ave-and-virginia-street-in-denny-triangle-in-2007-it-is-now-the-heart-of-amazons-urban-campus-1

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