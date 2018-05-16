Amazon, sesli asistanı Alexa'yı geliştirmeye hız kesmeden devam ediyor. Yakın zamanda tüm dünyada kullanılabilir olması beklenen son özellik ise Alexa'ya farklı ses seçenekleri getirecek.

Alexa; Siri ve Google Asistan ile birlikte tüm dünyada oldukça fazla tercih edilen sesli asistanlardan biri. Amazon'da son dönemde yaptığı pek çok yenilik ve geliştirmeyle Alexa'yı daha kusursuz ve kullanışlı hale getirmek için uğraşıyor. Bu uğraşlar sonucunda asistana eklenen en son özellik, farklı ses seçeneği oldu. Pek çok sesli asistanda geçtiğimiz sene erkek sesi seçeneği eklenmişti, ancak bu biraz daha farklı.

Artık kullanıcılar Alexa'da 8 farklı ses seçeneğine sahip.Bu sayede her uygulamada aynı sesi duymak zorunda kalmayacaklar. Uygulamanın gelecekte farklı dil seçenekleri için geleceği söyleniyor ancak şu an yalnızca İngilizce dil seçeneği ile farklı sesler kullanılabiliyor.

Geçtiğimiz günlerde benzer bir hamle de Google Asistan'dan gelmiş ve 6 farklı ses seçeneği eklenmişti. Bu seslerden birinin John Legend'e ait olması ise kullanıcılar tarafından oldukça hoş karşılanmış ve yenilik hayli ilgi görmüştü.

Kullanılacak farklı ses seçeneklerinin tamamı Amazon'un 'metinden konuşma' servisi Polly'den alındı ve zaman içinde sayının artacağı düşünülüyor. Dil destekli ses seçeneklerinin ise tam olarak ne zaman kullanıma hazır hale geleceği henüz bilinmiyor.