Günümüzde sesli asistanlar her geçen gün daha fazla yaygınlaşıyor. Amazon'un sesli asistanı olan Alexa, nedeni bilinmeyen bir sebeple bir çiftin özel konuşmalarını kaydetti ve başka birine gönderdi.

Birleşik Devletler’in Portland kentinde yaşayan bir çiftin bildirdiğine göre Amazon’un kablosuz hoparlörü olan Echo’nun sanal asistanı Alexa, çiftin özel bir konuşmasını herhangi bir direktif gelmeden kaydetti ve kişi listesindeki birine gönderdi.

Neyse ki çift yalnızca parkeler hakkında konuşuyordu da olay tatsız bir boyuta ulaşmadı. Fakat yine de bir sesli asistanın evdeki kişilerin konuşmalarını komut almadığı halde kaydetmesi ve birine göndermesi oldukça korkunç bir durum.

Çift doğal olarak böyle bir sorunun neden gerçekleştiğini anlamak için Amazon müşteri destek ekibi ile iletişime geçti. İşin asıl kötü yanı da burada başlıyor. Tüm kaydı baştan sona inceleyen Amazon mühendisleri, Alexa’yı neyin tetiklediğini bulamadılar.

Amazon tüm yaşananları doğrulamış olsa da konu ile ilgili henüz herhangi bir açıklama yapabilmiş değiller. Amazon Echo’nun günümüzde 40 milyon evde olduğu tahmin ediliyor. Benzer başka hataların yaşanması, Amazon’un başını ciddi bir şekilde ağrıtabilir.