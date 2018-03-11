Amazon, geliştirmeye devam ettiği sesli asistanı Alexa'nın komut sistemini yeniledi. Artık vereceğiniz her komutta 'Hey, Alexa' demenize gerek kalmayacak.

Amazon'un son dönemde aniden attığı kahkahalar ile gündeme gelen asistanı Alexa, yeni özelliği ile yeniden gündemde. Yapılan geliştirmeler sayesinde artık Alexa kullanıcıları, vermek istedikleri her komut için Alexa'yı yeniden yönlendirmeye gerek duymayacaklar. Komut vermey başladığınız anda sizi dinlemeye başlayan Alexa, uzun bir ara verilene ya da 'bitti', 'teşekkür ederim' gibi komutları duyana kadar sizi dinlemeye ve söylediklerinizi uygulamaya devam edecek.

Ancak eğer Alexa halihazırda çalışır durumda ise, örneğin bir şarkı çalıyor ya da sesli bir kitap okunuyorsa komutlarınızı takip edemeyecek. Asistanınızın siz doğru anlayıp komutlarınızı takip etmesini istiyorsanız, açık ve anlaşılır konuşmanız gerekecek çünkü aynı anda birden çok işi yapan Alexa, arka planda çalmasını istediğiniz şarkıyı çalmaya başladıktan sonra, ortam sesi sebebiyle diğer komutlarınızı anlayamayabilir.

Amazon'un yapay zeka ile de desteklemeyi planladığı asistanı Alexa, kullanım alanının genişliği ile dikkat çekmişti. Akıllı evinizi uzaktan kontrol etmekten hava durumunu öğrenmeye kadar çok geniş bir çerçeve içinde aktif olabilen Alexa'nın, bu alanın en yenilikçi ve en çok tercih edilen ürünü olmaya devam edeceği düşünülüyor.