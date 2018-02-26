Amazon'un Türkiye'de Faaliyete Geçeceği Tarih Belli Oldu!

E-ticaret devi olan Amazon, Mart ayı sonunda Türkiye'deki faaliyetlerine başlayacak. Ülke ortalamasının altında bir komisyonla hizmete başlayacak Amazon, e-ticaret dengelerini ciddi anlamda sarsabilir.

Birleşik Devletler merkezli e-ticaret devi olan Amazon'un Türkiye’de hizmete başlayacağı tarih belli oldu. Tüm toptancılara ve satıcılara hazırlıklı olmaları yönünde mesaj veren Amazon, Mart ayı sonu itibari ile ülkemizde test satışlarına başlayacak. Gelen bilgilere göre Amazon, piyasanın altında bir komisyon bedeli ile hizmete başlayacak ki bu da e-ticaret piyasasında dengelerin yeniden kurulmasına neden olabilir.

e-Bay’ın Gittigidiyor’u satın almasının ardından Amazon’un ülkemize yönelik bir ticari atılım yapmasına kesin gözü ile bakılıyordu. Amazon, beklentileri karşılıksız bırakmayarak geçtiğimiz yıl Lüksemburg merkezli Amazon Europe Core Sari’ye bağlı olarak faaliyet gösteren Amazon Turkey Services’i kurduğunu ve Türkiye’deki toptancı ve satıcılarla irtibata geçildiğini açıklamıştı.

Araştırma ekibi ile birlikte ülkemizdeki komisyon oranlarından ürün yelpazesine kadar geniş bir pazar araştırması gerçekleştiren Amazon, büyük ürün tedarikçileri ile bir araya gelerek Amazon ile ilgili beklentilerini öğrendi. Tedarikçilerden ne kadar komisyon ödedikleri hakkında da bilgi alan Amazon’un Türkiye ortalamasının %15 oranında komisyon olduğunu öğrenmesine karşın %10’luk bir komisyon ile giriş yapacağı öğrenildi.

Amazon şu ana kadar hizmete girdiği tüm ülkelerde o ülkenin en büyük e-ticaret sitesini satın almıştı. Bu nedenle Amazon’un Türkiye’deki faaliyetlerine Hepsiburada’yı satın alarak başlayacağı iddia edilmişti. Fakat Hepsiburada bu iddiaları yalanlamıştı ki yeni gelen bilgiler de bu yalanlamayı doğruluyor. Mart ayı sonunda test satışları ile hizmete başlayacak olan Amazon, ülkemizde ‘amazon.com.tr’ adını kullanacak.

Düşük komisyon ücreti ile e-ticaret dengelerini sarsacak olan Amazon, ayrıca kargo bedelini de düşürmek için kendi kargo şirketini kurdu. Shipping with Amazon adı ile hizmet verecek olan şirket ilk başta Amazon müşterilerinin daha düşük kargo bedelleri ile ürünlerine kavuşmasını sağlayacak. İlerleyen dönemlerde ise standart bir kargo firması gibi Amazon’dan bağımsız ürün taşıma işlemleri de gerçekleştirecek.

Amazon’un ülkemizde daha uygun fiyatlı e-ticaret hizmeti verecek olması, diğer e-ticaret şirketlerini şimdiden bazı katı düzenlemeler gerçekleştirmeye itmiş durumda. Gittigidiyor, mağazalara uyguladığı 2500 ürün sınırını 10 bine çıkarmış durumda. n11 ise ürün kalitesini arttırmak amacı ile mükerrer hesapları kapatmaya başladı. Mağazalara 5 bin ürün sınırı getiren şirket, ayrıca satıcıları ürünler için daha kaliteli görseller kullanmaları konusunda da uyardı.