Amazon’un Türkiye’ye Geleceği Tarih Belli Oldu!

Bloomberg HT Haber Koordinatörü Ali Çağatay, Amazon’un Türkiye’ye resmi olarak ne zaman giriş yapacağını Twitter hesabından duyurdu.

Bildiğiniz üzere Amazon, amazon.de üzerinden Türkçe olarak hizmet veriyor ve 29 Euro ve üzerindeki alışverişlerde ücretsiz kargo hizmeti sunuyordu. Şimdilik Almanya üzerinden işlem alan Amazon’un ülkemizde resmi olarak hizmet vermesine ise çok az bir zaman kaldı.

Bloomberg HT TV/Haber Koordinatörü Ali Çağatay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla şirketin ülkemize resmi olarak gireceği tarihi açıkladı: Temmuz 2018.

Birkaç ay önce sitenin Türkiye’de vereceği hizmet için kullanacağı alan adı da belli olmuş, bunu sizlere aktarmıştık.

Şu an piyasa değeri 565 milyar dolar olan Amazon, dünyaya yayılma politikası doğrultusunda çok ciddi adımlar da atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda ABD’nin en büyük organik gıda devlerinden olan Whole Foods Marker’i 13.7 milyar dolara satın alan şirket, Mart ayında ise Körfez bölgesinin en büyük e-ticaret şirketlerinden olan Souq’u da bünyesine katmıştı.