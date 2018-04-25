Amazon’un Türkiye’ye Ücretsiz Kargo Dönemi Bitti!

Amazon’un Almanya üzerinden gönderilen ürünlerde Türkiye’ye yaptığı ücretsiz kargo kampanyası bitti.

Amazon, 2016 yılının sonlarına doğru Türkiye’ye hizmet vermek için Amazon.de, Amazon Almanya üzerinden Türkçe olarak hizmet vermeye başlamıştı. Amazon.de üzerinden 49 Euro ve üzerine satın alınan tüm ürünleri ücretsiz kargo seçeneği ile Türkiye’ye gönderen Amazon, 24 Nisan’la birlikte ücretsiz kargo kampanyasını da sonlandırdı.

Kısa süre önce Resmi Gazete’de yayınlanan bir karar ile yurt dışından alışverişlerde, vergi muafiyetinin 30 euro’dan 22 euro’ya düşürüldüğü bildirilmişti. Bu durum, Amazon, AliExpress gibi yurt dışında hizmet veren alışveriş sitelerinin Türkiye pazarını önemli ölçüde kaybetmesine sebep oldu.

Amazon, bu kampanyayı sonlandırsa da önümüzdeki birkaç ay içinde resmi olarak Türkiye pazarına girecek. Bu sayede gümrüğe takılma derdi olmadan ürünlerimizi vergili bir şekilde alacağız. Ürün fiyatlarında çok ciddi bir değişiklik olmasa da, en azından kafamız daha rahat olacak ve ürünler elimize ücretsiz veya uygun fiyatlı kargo seçeneği ile çok daha hızlı ulaşacak.

Amazon, Türkiye pazarına girene kadar Almanya’dan ülkemize gelecek ürünlerde yeni kargo ücretleri şu şekilde:

Standart Teslimat (7-21 iş günü arasında kitap, müzik, DVD, video içerikleri): Teslimat başına 4,50 Euro (kg başına 3 Euro)

AmazonGlobal Standart Teslimat (4-7 iş günü): Teslimat başına 6 Euro (kg başına 4 Euro)

AmazonGlobal Expedited Teslimatı (3-4 iş günü): Teslimat başına 12 Euro (kg başına 6 Euro)

AmazonGlobal Priority Teslimatı (1-2 iş günü): Teslimat başına 22 Euro (kg başına 4 Euro)

Amazon ülkemizde faaliyete geçene kadar yüksek kargo ücretleri, yurt dışından alışveriş yapmanın önüne geçebilir.