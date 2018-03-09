Amazon'un Lakayt Kurye Elemanı Güvenlik Kamerasına Yakalandı!

Bildiğiniz üzere Amazon, kapıya değil, doğrudan evin içine teslimat devrini başlatmıştı. Ancak videodaki kurye elemanı olayı biraz yanlış anlamış olacak ki paketi evin içine bırakmadı adeta 2 sevimli köpeğin üzerine attı.

Teknolojinin ve tüketim hızının artması ile birlikte, özellikle e-ticaret firmaları fark yaratma yarışına girmiş durumda. Amazon’da bu bağlamda kargoyu kapıya değil, doğrudan evin içine getirme garantisi sunuyor. Ancak Florida’nın Homestead şehrinde çalışan, Amazon kurye çalışanı teslimat sırasında hoş olmayan görüntüler sergiledi.

Evin güvenlik kamerasından kaydedilen görüntülerde, kurye elemanının arabadan büyük paketi alarak 2 sevimli köpeğin bulunduğu çitin içine attığı görülüyor. Köpeklerden birinin üzerine gelmiş olduğu görünen kargo paketinin, kamera açısının altında kalması nedeniyle paketin tam olarak nereye geldiği anlaşılmıyor. Ardından kargo paketini yerine ulaştırdığını belgelemek için fotoğraf çeken kurye elemanının umarsızlığı ise gözlerden kaçmadı. Yaptığı şey normalmiş gibi davranarak arabasına binen ve uzaklaşan kurye elemanı ev sahibinin sinirini fena halde bozmuş olacak ki kargo sahibi durumu Amazon’a bildirdi.

Durumdan rahatsız olan ev sahibi Andrade, olay hakkında “Amazon’da kurye elemanı olarak çalışan bir görevli, köpeklerimin üzerine paketi fırlattı ve bunu hiç umursamadan oradan uzaklaştı” dedi. Amazon bu geri dönüşü dikkate almış olacak ki Andrade’ye yanıt vermekte gecikmedi.

Amazon Andrade’ye yanıtında şöyle diyordu: “Durum bizce de hiç etik değil bu sebeple teslimat elemanının işine son verildi. Bu şahıs artık Amazon paketlerini dağıtmıyor. En içten özürlerimizi sunuyoruz.”

Andrade’nin köpeğine ne olduğunu merak ederseniz, paketin uç kısmı sevimli köpeğin gözüne gelmiş olacak ki, köpeğin gözleri biraz şaşı bakıyor.

Düşüncesiz ve umursamaz bir şekilde paketi fırlatan kurye elemanının bu davranışı yüzünden bir canlı hasar aldı. Peki siz bu kurye elemanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce işine son verilmesinin yanı sıra başka bir ceza da almalı mıydı?