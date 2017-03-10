Amazon'un yapay zekaya sahip sesli asistanı Alexa'ya sorulan CIA sorusu, Alexa'ya deyim yerindeyse mavi ekran verdiriyor.

Amazon'un özellikle Amerika pazarında önemli satış rakamları ile piyasada bulunan yapay zekaya sahip sesli asistanı Alexa, geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir videoda dumura uğruyor. Birkaç gündür dünya gündeminde olan CIA tarafından izlenildiğimize dair WikiLeaks belgeleri, ortalığı karıştırmıştı. Bu noktada sahip olduğu Alexa'ya bu soruları yönelten kadın, cevap alamıyor.

İlk başta kadının "Alexa, bana yalan söyler misin?" dediğinde "Ben her zaman sana doğruyu söylerim. Bazen verdiğim bilgiler yanlış olabilir, ancak kasten sana ya da başka birine yalan söylemem" diyerek onay alıyor. Ardından "Alexa, CIA nedir?" diye sorduğunda ise "Birleşik Devletler Merkezî İstihbarat Teşkilatı, CIA" şeklinde cevap veren Alexa, son soruda ise dumura uğruyor, mavi ekran veriyor.

Yukarıdaki videodan da görebileceğiniz gibi "CIA'le bir bağlantın var mı?" diye sorulduğunda ise cevap vermeden kendini kapatan Alexa'nın bu tavrı sonrası birçok kullanıcı Alexa'nın CIA tarafından da izlenebiliyor olabileceğini düşünüyor. Yalan söylemeyen bir yapay zekanın bu soruya "Hayır, CIA ile bir bağlantım yok" demek yerine soruyu cevapsız bırakması bir hayli garip.

Görünüşe göre geçtiğimiz gün bahsettiğimiz ve yukarıdaki haberimizden detaylarını görebileceğiniz CIA mevzusu daha derin gibi. Ayrıca konuyu merak edenler aşağıdaki videomuzdan da bilgi alabilir.