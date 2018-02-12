Alexa'nın performansını arttırmak isteyen Amazon'un kendi yapay zeka çipini geliştirdiği söyleniyor.

Bağımsız bir çipe sahip olacak olan Alexa, ses tanıma işini bulut sisteme hiç bulaşmadan yapabilecek.

Amazon Alexa'nın sanal asistan alanında liderlerden biri olduğu şüphesiz. Echo gibi cihazlar üzerinde yavaş olduğu söylenemeyecek olan asistanın, yeni yapay zeka çipseti sayesinde daha da hızlı olabileceğine dair bazı haberler çıktı.

The Information'ın sağladığı bilgiye göre Amazon, Echo, Echo SHow ve diğer Alexa üzerinde çalışan hoparlörlerde kullanılacak bağısız bir çipin yapımını sürdürüyor.

Böylece bu cihazlar işlem görmek için öncelikle bulut sistemle iletişim kurmak zorunda kalmadan, ses tanıma işlevini yerine getirebilecekler. Tabii bu da asistanın hızında artış sağlayacak.

Saat kontrolü, alarm ayarlama gibi basit komutlar için daha hızlı tepkiler vermeyi olası kılacak olan çip, Alexa'nın daha kapsamlı işlemler için bulut sistemle iletişim kurma zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor bütünüyle.

Bu Alexa için büyük bir adım olabilir ama haberlerin sürpriz olduğunu da söyleyemeyiz. Hem Google hem de Apple halihazırda kendi ürünlerinde ve servislerinde geniş anlamda yapay zeka çipleri kullanıyorlar. Özellikle çip tasarımcısı Annapurna Labs'ı 2015 yılında satın alan Amazon'un da bu kafileye katılması, an meselesiydi.