Amazon'un ünlü CEO'su Jeffrey P. Bezos, dün milyonlarca kullanıcıyı etkileyen sunucu hatası yüzünden özür diledi. Sorunun nedeni hakkında açıklamalar yapan CEO, böyle bir şeyin bir daha yaşanmaması için daha katı önlemler aldıklarını belirtti.

Geçtiğimiz gün paylaştığımız haberimizde, Amazon’un sunucularının çöktüğünü ve bu durumdan milyonlarca kullanıcının etkilendiğini belirtmiştik. Arasında Netflix, Twitch gibi dev sitelerin bulunduğu Amazon sunucularında çökme sorununun sebebi, bir çalışanın hatası olarak açıklandı. Tüm detayların bu hafta içerisinde açıklanacağını bildiren Amazon, tam sorunu bulmaya çalışıyor.

Amazon’un açıklamalarına göre, ekip üyelerinden birisi Salı günü, fatura sistemini hızlandırmak için çalışma yapıyormuş. Bu bakım sırasında bir kaç yanlış hareketle, düzgün çalışan diğer sistemleri de adeta bir domino taşı gibi yıkmış.

Bu arıza Amazon Bulut Sistemi’ni kullanan milyonlarca kullanıcıyı etkiledi. Amazon Bulut Sistemi’nde yer alan web sitelerinin, sistemlerinde bir değişiklik yapamamasını sağlayan bu hata, normal kullanıcılar için sayfalara erişemeyerek yaşandı.

Amazon, bu durumu çözdüğünü ve bir daha böyle bir şey yaşanmasın diye kontrol mekanizması koyduklarını belirtti. Çalışanlarının site üzerinde istedikleri şeyi çıkarma yetkilerini kısıtlıyor. Açıkçası çalışanların da bu duruma hayır diyeceklerini sanmıyorum. Tabi böylesine devasa bir sistemde test sunucularının bulunmaması biraz düşündürücü geldi bize.

Tüm bu konularla birlikte, Amazon’un CEO’su Jeffrey P. Bezos tarafından bir de açıklama geldi. Washington Post’a yaptığı açıklamada bu durumdan dolayı mağdur olan herkesten özür dileyen Amazon CEO’su, şirket sunucularının patlama yarıçapını uzatmaya ve iyileştirmeye çalışacaklarını belirtti. 'Bu durumun bir daha gerçekleşmemesi gerekiyor' diyen CEO bunun için adımlar atmaya başladıklarını belirtti.

O çalışanın işten atılıp atılmadığını merak eden tek kişi ben miyim acaba? :)