Amazon ve BestBuy, Essential Phone'un Satış Partneri Oldu

Andy Rubin'in beklenen Essential Phone, mağaza satış aşamasına Amazon ve BestBuy yardımıyla geçecek.

Essential firmasının başkanı Niccolo De Masi yaptığı açıklamada telefonun çıkmasına "hala" bir kaç hafta olduğunu, ancak önümüzdeki hafta kesin tarihin verileceğini söyledi.

Essential hakkında ortaya çıkan negatif söylentiler firmadan yetkili isimlerin ayrılması ve çıkış tarihine cihazın yetiştirilememesiyle birlikte oldukça artmıştı. Buna rağmen firmanın 300 milyon dolarlık bir yatırım aldığını açıklayan Andy Rubin, toplam firma değerinin 1 milyar dolara ulaştığını belirtmişti. Bu hafta gerçekleşen olaylarla ise bu yatırımın kaynağı dolaylık yoldan belli oldu. Firmanın satış alanında yüzü haline gelecek Amazon ve BestBuy, Essential cihazların resmi satış noktası olacak.

Firmanın titanyum kutulu amiral gemisi telefonu; verilen sözü neredeyse iki ay kaçırdı ve hala vakit geçirmeye devam ediyor. Firmanın başkanının sözlerine göre cihazın çıkmasına hala "bir kaç hafta" var. Tek iyi haber diyebileceğimiz şey ise haftaya kesin bir tarih vereceklerini söylemeleri; tabi buna da boşa güvenmiyorsak. Kuzey Amerika'da hüküm süren iki dominant firmanın etkisini yok etmek ve piyasayı sarsmak isteyen amiral gemisi modelinin neler yapabileceğini ilerleyen günlerde resmi olarak tanıtıldıktan sonra göreceğiz.