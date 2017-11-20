Daha önce CIA ve birlikte çalışan kurumlara yönelik gizli bulut hizmeti sunan Amazon, yeni çalışmasıyla istihbarat topluluğunun hızlı bilgi edinmesini sağlamayı amaçlıyor.

Amazon bugün yaptığı açıklamayla AWS adlı bulut işlemci servisinin, özel olarak Amerikan İstihbarat Birimi’nin işlerinde kullanılacak yeni bir bölgenin açıldığını duyurdu. Bu yeni AWS Gizli Bölgesi (AWS Secret Region, orijinal adıyla) ‘gizli’ güvenlik sınıfı seviyesinde işleri yürütebilecek kapasiteye sahip olmakla birlikte, servisin CIA ve diğer kurumlarla halihazırda imzalamış olduğu 600 milyon dolarlık ‘Çok Gizli’ işlerine yönelik almış olduğu ihaleyi tamamlayacak.

AWS’in konuyla ilgili duyurusu, Microsoft’un benzer bir duyurusundan bir ay kadar sonra geldi. Microsoft’un ‘Government Cloud’ adlı ‘Azure Government Secret’ servisi yakında kurumlar ve gizlilik özelliği taşıyan verileri işleyen ortaklarının iş yükünü desteklemeye başlayacak.

Amazon Web Servisleri Dünya Kamu Sektörü’nün başkan yardımcısı Teresa Carlson yaptığı açıklamada “Amerikan İstihbarat Topluluğu artık bir dizi araç, sürekli son teknoloji desteği ve misyonla hızla uyum sağlayabilen esneklik dahilinde yürütebilecek işlemlerini. AWS Çok Gizli Bölgesi 3 yıl kadar önce ilk hava boşluklu ticari bulut servisi olarak yürürlüğe girmiş, Amerikan İstihbarat Topluluğundaki müşterilerin kullanımıyla ses getiren bir başarı haline dönüşmüştür. Söz konusu servisin kapasitesi daha çok kurumun iş birliğine olanak tanıyarak, karar verici makamında olanların kritik bilgilerini daha hızlı şekilde almalarına yardımcı olacak ve ulusumuzun güvenliğinde artışı sağlayacaktır” dedi.

Bu arada AWS’nin istihbarat topluluğu için çalıştırdığı ‘hava-boşluklu’ ‘Çok Gizli’ bulut servisinin sadece istihbarat kurumlarının kullanımıyla sınırlı olduğunu belirtmekte fayda var. Yeni ‘Gizli Bölge’ ise tüm devlet kurumlarına hitap edecek. Bu yönüyle CIA ve diğerleriyle yapılan önceki AWS çalışmasından ve Amazon GovCloud’dan ayrılıyor.