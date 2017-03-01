Amazon'un web servisleri, sabah saatlerinden beri muazzam sorunlar ile karşılaşıyor. Hem kullanıcılar hem de web sitesi yöneticileri çok dertli.

Birkaç saat önce Amazon'un S3 (Standart Depolama Hizmeti) mimarisinde oluşan gizemli bir sorun yüzünden milyonlarca web sitesi ciddi sorunlar yaşıyor.

Mevcut raporlar, çok sayıda hizmetin etkilendiğini veya tamamen çevrimdışı olduğuna işaret ediyor. Multimedya içeriği ya hiç yüklenmiyor ya da bıkkınlık verecek türde yavaşça yükleniyor. Tüm servislerin ortak özelliği ise S3 yapısı ile çalışması.

Etkilenen Amazon müşterileri arasında; Docker, Giphy, Grammarly, Hacker News, IFTTT, Imgur, Mailchimp, Orta, Quora, Signal, Trello, Twilio, Twitch gibi popüler hizmetler bulunuyor.

Birçok web yöneticisi şu anda bir "{" errorCode ":" InternalError "}" mesajı ile karşı karşıya.

Karşılaşılan Garip Hata Ekranlarından Biri

Amazon Web Hizmetleri sayfasında "US-EAST-1'de Amazon S3'teki kullanılabilirlik sorunlarını düzeltmek için çalışmaya devam ediyoruz. S3'e bağlı AWS hizmetleri şimdilik bazı hata mesajları almaya devam edecek ama problem kısa süre içinde çözülecek.” ibareleri kullanıldı.

Durumun son derece garip olduğunu söylemeliyiz. Amazon, sadece bir bölgenin çöktüğünü söylese bile, AWS bu tür durumlar için bir sigorta olarak geliştirildi ve her nasılsa diğer AWS bölgeleri de karanlıkla yüzleşiyor.

Twitter'da, öfkeli sunucu sahiplerinden mesaj yağıyor. Yani bugün, Amazon için fazlasıyla sisli. Gerçi Amazon'dan gelen mesaja göre sorun yavaş yavaş düzeltiliyor. Ne var ki tüm problemlerin aşılması zaman alacak.