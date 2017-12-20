Amazon, yakın zamanda Youtube'a rakip olacak yeni bir hizmeti kullanıma sunabilir. Bunun sebebi olarak ise, Aralık ayı başında Google'ın Youtube'u hem Amazon Echo Show'tan hem de Fire TV cihazlarından kaldırma kararı alması gösteriliyor.

İki şirket arasında yaşanan gerilim dolu anların sonrasında ılımlı sinyaller bulunsa da Amazon, iki isim için ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne marka başvurusunda bulundu. Amazontube ve Opentube isimleri için yapılan başvuruda Youtube'la ilgili herhangi bir ibare bulunmasa da iki ismin uzun açıklamaları YouTube'un ana özelliklerine ilginç bir benzerlik taşıyor.

Amazon, Amazon Tube ve / veya Open Tube'un "çeşitli konularda kablosuz ağlar yoluyla indirilebilir önceden kaydedilmiş sesli, görsel ve görsel-işitsel eserler" sağlayacağını belirtiyor. Açıklamanın ilerleyen bölümlerinde Amazon, yeni hizmetin "kullanıcıların içerik, fotoğraf videolar, metin, veri, resim ve film, televizyon, görsel-işitsel eserleri de içeren eğlenceyle ilgili diğer elektronik işleri paylaşmasına olanak tanıyan çevrimiçi ağ hizmetleri" sağlayacağını ifade ediyor. Açıklamalarda değinilmese de Amazon'un olası hizmetinin, Alexa ile tam uyumlu olacağı düşünülüyor.

Bununla birlikte Domain Name Wire tarafından verilen bilgilere göre Amazon, Aralık ayında AlexaOpenTube.com , AmazonAlexaTube.com ve AmazonOpenTube.com olmak üzere üç yeni ismin domainini aldı. Elbette, bu, Amazon'dan bir video aktarım hizmetinin önümüzdeki aylarda veya daha da ileri çıkacağı anlamına gelmiyor. Zira şirketler, sonuçlanacağı belli olmayan ticari markaları kayıt altına alabilir. Açıkçası Youtube gibi bir devle rekabete başlamak da, bireysel alışkanlıklar düşünüldüğünde göründüğü kadar kolay olmaya da bilir. Öte yandan konuyla ilgili Amazon'dan resmi bir açıklama gelmezken, kanaatimce bu girişimler, Google'ın aldığı karara karşı verilen bir refleks olarak yorumlanabilir.