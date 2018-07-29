Yüzüklerin Efendisi için Star Trek 4'ün Senaristleri Seçildi

The Jungle Cruise, Star Trek 4 gibi filmlerin senaristleri JD Payne ve Patrick McKay, Amazon'la anlaşarak Yüzüklerin Efendisi ekibinde yer alacaklarını belirttiler.

Büyük bir heyecan ve kötü olma ihtimaline karşı endişe duyarak beklediğimiz Yüzüklerin Efendisi’nin Amazon tarafından yayınlanacak dizisiyle ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı. Television Critics Association, yaptığı yeni açıklamada Amazon Stüdyoları’nın aldığı Yüzüklerin Efendisi televizyon dizisinin JD Payne ve Patrick McKay tarafından yürütüleceğini söyledi. Daha önce The Jungle Cruise’da yine birlikte çalışan Payne ve McKay ikilisi, 2019’da vizyona girecek Star Trek 4’ün ekibinde çalışmaya devam ediyor.

Stüdyo Başkanı Jennifer Salke’nin yaptığı açıklama da ikilinin görevi aslında net olarak belirtilmedi. Dizinin yazarlığını üstlenmeleri daha olası görülen Payne ve McKay için sadece dizinin yönetiminde olacakları belirtildi. İkili, dizide yer alacaklarının açıklanmasının ardından, “JRR Tolkien’in yarattığı bu zengin dünya, görkem ve yürek, bilgelik ve karmaşıklık ile dolu. Bu efsaneyi Amazon ile birlikte hayata geçireceğimiz için inanılmaz heyecanlıyız. Shire’den büyük bir sorumlulukla hayatının macerasına doğru yola çıkan Frodo gibi hissediyoruz” dedi.

Amazon, JRR Tolkien’in efsanesi Yüzüklerin Efendisi’nin romanlarından uyarlanacak televizyon dizisi üretme haklarını elde etmek yapılan müzakerelerde 250 milyon dolar ödeyerek galip gelmişti. Yavaş yavaş hazırlıklara başlayan Amazon, dizinin 2021 yılında izleyici karşısına çıkacağını söylüyor.