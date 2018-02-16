Amazona Özel, Gri Renkteki Essential Phone Satışa Sunuldu

Yalnızca Amazon üzerinden satışa sunulan “Halo Grey” olarak isimlendirilen renge sahip Essential Phone, önceden kurulan Alexa uygulamasıyla birlikte dağıtılacak.

Geçtiğimiz yılın en dikkat çekici amiral gemisi cihazlarından birisi Essential Phone olmuştu. Sınırlı sayıda ülkede satışa çıkartılan cihazın, iPhone X’dan önce çentikli çerçevesiz ekranla birlikte gelmesi ve 360 derecelik ek kamera donanımı büyük dikkat çekmişti.

Bunun dışında cihazda logo bulunmaması ve Android’in kurucu ortaklarından biri olan eski Google mühendisi Andy Rubin’in kendi akıllı telefonunu tasarlaması gibi farklı ilgi çekici özellikleri de bulunuyordu. Ancak buna rağmen Essential Phone beklenen ilgiyi göremedi ve çok düşük satış rakamlarına ulaştı.

Essential Phone beklenenleri karşılayamamış olsa da, üzerinde çalışılmaya ve geliştirilmeye devam ediyor. Bugün telefonun Amazona özel Halo Grey rengi piyasaya sürüldü. Alexa uygulamasıyla birlikte gelen ve 1700 TL (449.99 dolar) civarında satılan cihazı yalnızca Amazon üzerinden satın alabiliyorsunuz. Ancak telefonun üstündeki 360 derecelik kamera eklentisini de eklemek isterseniz telefonun fiyatı 2 bin TL’nin (554.98 dolar) üzerine çıkıyor.

Bunun yanı sıra, Essential Phone’un 3 farklı renk seçeneği daha piyasaya sürüldü. Ancak Amazona özel olarak üretilen Halo Grey seçeneği diğerlerinden 550 TL daha ucuz. En büyük sıkıntıysa, sınırlı sayıda üretilen bu cihaz için Amazonun Türkiye de dahil olmak üzere bir çok yere gönderim yapmaması. Ayrıca telefonun fiyatı 24 Şubattan sonra 1850 (499.99 dolar) TL civarına yükseltilecek.