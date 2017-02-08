Amazon'un dünyadaki en yaygın servislerinden Fire TV'nin başındaki Timothy D. Twerdahl artık Apple için çalışacak.

Bildiğiniz gibi bir süredir Apple'ın kendi TV platformu Apple TV'yi yaygınlaştırmak için önemli çalışmalar içine gireceği hatta öyle ki tıpkı Netflix'in yaptığı gibi kendi platformuna özel diziler çekeceği konuşuluyordu ancak bu konuda Apple'dan şu ana kadar somut bir adım gelmemişti.

Apple'ın Apple TV'yi daha da büyütmek istediğine yönelik ilk hamle yönetici değişikliğiyle birlikte geldi. Amazon, Netflix ve Roku gibi servislerde çalışan ve en son Amazon'un yaygın bir şekilde kullanılan Fire TV servisinin başındaki isim Timothy D. Twerdahl'ın Amazon'dan Apple'a transfer olduğu resmi olarak duyuruldu.

Daha önce Netflix ve Amazon Fire TV'nin yüksek kullanıcı kitlelerine ulaşmasında önemli rol oynayan Twerdahl böylelikle Apple TV'nin pazarlamasının başında olacak ve Apple TV'nin şu anki başarısını katlayarak arttırmasını belki de hemen hemen her eve giren bir cihaz olmasını sağlayacak.