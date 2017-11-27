Amazon personelinin internete düşen fotoğrafları hakkında depo çalışanlarının; haftalık 55 saat çalışmaya zorlandıklarını iddia ederek "ayakları üzerinde uyuduklarını" ve bazılarının dayanamayıp ambulansa götürüldüğü söyleniyor.

Amazon personelininin uykusuzlukla ve ambulanslarda ambar hedeflerine ulaşmak için mücadele verdiklerini iddia edilen haberde; çalışanlar saatte 300’e yakın işlem yapmaya zorlandıkları için kameralar ile her hareketlerinin izlediği ve bazı görüntülerde personelin kısa süreli düşmeler yaşadığı belirtiliyor.

Depoda beş hafta geçiren Sunday Mirror gazetesinin gizli bir muhabiri talebin karşılanması için çalışanlara zihinsel ve fiziksel olarak acı çektirildiğini, meslektaşlarının bazılarının fazla mesai yapılan haftalardan çalışmaktan çok yorgun olduklarını ve ayakta uyuduklarını söyledi.

Çalışma zorluklarının sadece bundan ibaret olmadığını belirten muhabir, çalışanların sadece tuvaleti kullanmak için bir kilometreye yakın yürümek zorunda olduklarını belirtiyor.

Haberde, bir başka kişinin beyaz tahtaya 'Neden sessizken meşgul olmadığımızda oturmamıza izin verilmiyor? Biz insanız, köle veya hayvanlar değiliz!’ yazdığı yazıdan da bahsediliyor.

Şirket ise yaptığı açıklamada: "Amazon, rekabetçi ücret ve avantajlarla güvenli ve pozitif bir işyeri ortamı sağlıyor. İngiltere'de gerçekleşen merkezlerimizde binlerce rol üstlenmiş olmaktan gurur duyuyoruz. Çoğu şirkette olduğu gibi, tabii ki çalışanlarımızdan belirli bir performans seviyesi bekliyoruz." dedi.

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