Orijinal Bir iPhone İçin 20.000 Dolar Vermeye Hazır mısınız?

İlk iPhone'u koleksiyonuna katmak isteyenler için 10 yıldır camekanın içerisinde tutularak tüm şartlardan korunmayı başarmış bir iPhone satılıyor.

2007 yılında üretilip piyasaya sunulan iPhone’un hiçbir zaman cam vitrinden çıkmayan bir modeli için kaç TL verirdiniz? Akıllı telefon piyasasının bu günlere gelmesinin en büyük nedeni olan 2G destekli iPhone’lar, ilk çıktığında 500 dolar fiyat etiketi ile satılmış ve çok büyük bir kesim tarafından ilgi görmüştü. iPhone’un 10. senesine girdiğimiz bu günlerde ambalajından hiç çıkmayacak şekilde korunmuş bir iPhone’un ne kadar olacağı, eBay’de satılan bir ürünle ortaya çıktı.

Günümüzde orijinal bir sıfır iPhone satın almak istiyorsanız 19.500(68.000 TL) doları gözden çıkarmanız gerekiyor.

Teknolojinin bu denli gelişmesi ile birlikte ilk modeller de koleksiyoncuların gözdesi olmaya başladı. Günümüzde teknoloji ile doğru orantıyla gelişen akıllı telefonların ilk örneklerinden olan iPhone, Apple’ı dünyanın en zengin şirketi yapacak modellerin ilk temsilcisiydi.

19.500 dolara değer biçilen iPhone’a sahip olmak istiyorsanız buraya tıklayarak ürünün eBay sayfasına gidebilir ve telefonu satın alabilirsiniz. Sizce hiç açılmamış bir iPhone kaç TL’yi hak ediyor?