Android'i geliştiren Andy Rubin'in yeni projesi Ambient OS'un açık kaynak kodlu olacağı açıklandı.

Android’in mimarı Andy Rubin, dün yeni telefonunu tanıttı. Telefonla birlikte gelecek Ambient OS'un açık kaynak kodlu olacağını açıklayan Rubin, kendilerinin de Android’in diğer işletim sistemlerine göre baskın olmasını sağlayan açık kaynak koda yöneldiklerini belirtti. Bu sayesinde her kullanıcı kodlara erişebilecek ve bu sayede sorunlar çok daha rahat çözülebilecek.

Akıllı ev ortamının henüz yeni yeni gelişen bir teknoloji olduğu göz önüne alındığında, yeni standartlar ve çeşitli cihazlar yayınlamayı hedefleyen Essential’ın Ambient OS’u için büyük bir fırsat var.

Walt Mossberg, kod konferansında Rubin’e Google’ın işletim sisteminin dünya çapında çelişkili çalışan farklı versiyonlara dönüştüğünü belirtti, ancak Rubin Android’in gücünü söyleyerek bu tutuma karşı çıktı. Rubin, Apple’ın yüzde 80’lere ulaşan iyileştirme oranının yüzde 60 - 70 oranına yakın olduğunu söylemeden önce, hiç kimsenin yüzde yüz iyileştirme yapamayacağını belirtti.

Android’in Apple’a göre iyileştirme oranının çok daha düşük olduğunu kabul eden Rubin, yeni girişimi olan Ambient OS’un bunun için bir çözüm ürettiğini söyledi. Çözümün ne olduğunu söylemeyen Rubin, bu konuda ne gibi adımlar atacak henüz bilinmiyor.

Son zamanlarda Android ve iOS’un yanına yeni seçenekler getirilmeye çalışılıyor. Samsung’un Tizen’i ya da Essential’ın Ambient OS’u buna örnek gösterilebilir.