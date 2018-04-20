AMD, Ryzen 7 2700X’le birlikte 4 yeni işlemci tanıttı. Şirket, bu sene Intel’i derinden üzecek gibi duruyor.

AMD, ikinci nesil Ryzen CPU’lerını tanıttı. Eski nesle göre daha yüksek hız veren ve daha uygun bir fiyatla karşımıza çıkan yeni nesil işlemciler, Intel’e zor günler yaşatabilir. Ryzen’in ilk nesil işlemcileri ile başarılı bir performans yakalayan AMD, bu başarısını ikinci nesil işlemcilerle perçinlemek istiyor.

Wraith soğutucularla birlikte gelen 4 yeni işlemci, oyun tutkunları başta olmak üzere masaüstü bilgisayar toplama düşüncesi olan kişilerin beğenisine sunuldu. AMD, 2. nesil Ryzen ailesinin en güçlü temsilcisi olarak Ryzen 7 2700X’i duyurdu. 8 fiziksel 8 de mantıksal olmak üzere 16 çekirdeğe sahip 2700X, geçen seçenin 1800X ve 1700X işlemcilerinin yerini almış oldu. 4.3 GHz’lık hıza ulaşabilen 2700X, Intel’in masaüstü işlemcilerine karşı fiyat dahil pek çok konuda avantaj sağlıyor.

Geçen sene satışa sunulan Ryzen 7 1800X modelinin 499 dolardan satışa sunulduğunu düşünürsek, bu sene çıkan işlemciler çok daha uygun fiyatlarla müşterilerini memnun edecek gibi duruyor. 329 dolardan satışa sunulan 2700X, uygun fiyatlı olmasının yanında performans konusunda geçen seneki işlemcilerden daha yüksek performans gösteriyor.

AMD, Ryzen 7 2700X ile birlikte 3 işlemci daha tanıttı. Ryzen 7 2700, Ryzen 5 2600X ve 2600 olacak şekilde toplamda 4 işlemci tanıtan AMD, bu işlemcilerle Intel’e rakip olmayı amaçlıyor. Yayınlanan işlemci performansları ve fiyatlarına baktığımızda AMD’nın bu sefer biraz daha iddialı olduğunu da görüyoruz.

Yeni AMD Ryzen İşlemcilerinin Özellikleri

Intel i5 8500’lere rakip olarak çıkan Ryzen 5 2600X, performans olarak kullanıcılarını yarı yolda bırakmayacak. Normalde 3.6 GHz’de çalışan işlemci, gerektiği durumlarda 4.2 GHz’e kadar çıkabiliyor. 229 dolarlık bir fiyata sahip Ryzen 5 2600X’in ülkemiz dahil tüm dünyada popüler olmasını bekliyorum.

Daha Yüksek Frekans ve Overclock

AMD’nin kendini geliştirmesi gereken bazı noktalar vardı. Şirket, bu sene bu eksikleri üzerine yoğunlaşmış gibi duruyor. Ryzen 7 2700X, Ryzen 1800X’ten 300 MHz daha çalışabiliyor. İşlemcinin base frekansı da 100 MHz daha yüksek. 2018 model işlemciler frekans olarak yüksekken, gerekli durumlarca overclock yapmaya da daha fazla olanak tanıyor. Bu sayede işlemcilere overclock yapmayı seven kullanıcılar da yeniden AMD işlemcilerine göz gezdirmeye başlayabiliyorlar.

Daha İyi Hızlandırma Çalışmaları

2. nesil Ryzen işlemcilerin yüksek frekansları çok hoş karşılandı. Yeni işlemciler, geçen seneki işlemcilerin boost performansının ne kadar kötü olduğunu da gösteriyor. Bir CPU yük altındayken, daha iyi performans sunmak için frekansını artırır. Daha hafif yükler altındayken güç ve ısı tüketimini kontrol altına almak için frekans yeniden düşer. Eski işlemciler boost performansına çıkarken ara katmanlar bulunmuyordu. Birden tavan yapıp yeniden tabana düşebilen bu işlemciler, kullanıcılarını pek memnun etmiyordu.

2. nesil Ryzen işlemcileri boost performansına çıkarken bazı katmanlardan çıkıyor. Örneğin Ryzen 2700X, 4 GHz’den 4.3’e çıkarken adım adım çıkıyor. Merdivenleri ufaltarak çok daha rahat bir şekilde yüksek frekanslara ulaşmak mümkün oluyor.

Anakart Uyumluluğu

Intel’in Coffe Lake işlemcilerinin aksine 2. Nesil Ryzen işlemcileri, X370 anakartlarla uyumlu olacak. 1. nesil Ryzen işlemcileri barındıran anakartlarla uyumlu olması, müşterilerin yeni işlemci alırken bir de anakart almasının önüne geçiyor.