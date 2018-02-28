AMD, 2017’de Kripto Para Madencilerinden Ne Kadar Kazandı?

AMD’nin başına talih kuşu gibi konan kripto para madencileri, 2017’de şirketin kasasına bir hayli para doldurdu.

Geçen yıl kripto para madenciliği için çok büyük bir dönüm noktası oldu. Ekran kartı üreticileri gelen siparişlere yetişemezken, normalde oyun oynamak için üretilen kartların fiyatları iki katını buldu. Pek çok oyuncuyu zor durumda bırakan bu olay, 2017’de Nvidia, AMD gibi grafik kartı üreticilerinin kasasını bir hayli doldurdu. Özellikle AMD’nin Nvidia karşısında kötü gidişatını durdurup şirketin ayaklanmasını sağlayan 2017, gelecekte kripto dünyasının tarihinde okutulacak yıllardan biri oldu.

Nvidia ve AMD’nin ekran kartları normal şartlar altında 3-5 yılda yeniden alınabilir olurken, oluşan bu yeni pazarla sürekli yeni kartların alımı teşvik edilmiş oldu. Uzun vadeli düşünen oyuncuların ekran kartlarını su-ekmek gibi satın almaya devam ettiği düşünüldüğünde bu yeni alan, ekran kartı üreticilerine yeni imkanlar yaratacak gibi duruyor.

AMD, açıkladığı verilere göre kripto madencilerine 3 milyon ekran kartı satarak yaklaşık 776 milyon dolar gelir elde etmiş. Milyonlarca grafik biriminin satıldığı 2017’de bu gelir sayesinde Nvidia ile arasındaki uçuk farklı biraz olsun kapatan şirket, ilerleyen dönemde kripto madencilerine özel kartlar çıkarabilir.

Bu gelir aslında tahmin edilenden daha düşük, ancak bir bütün olarak pazar payını düşündüğümüzde hiç de az sayılmayacak düzeyde. Çünkü kripto madenciler yalnızca AMD ürünleri satın almadılar, GTX 1060’dan 1080 Ti’a kadar piyasada adeta kart bırakmadılar.

Her ne kadar iki büyük ekran kartı üreticisi de para kazanmış olsa da, AMD kripto para madencileri sayesinde pazar payını yüzde 8.1 oranında artırdı. Bu oran, Nvidia cephesinde yüzde 6’lık bir düşüşle sonuçlandı. Kripto para madencilerin yakında nasıl politikalar izleyeceğini göreceğiz. Bu durum ekran kartı üreticilerini memnun etse de, asıl gelir kaynakları olan oyuncuların canını sıkıyor.