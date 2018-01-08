AMD, 2018 ve Devamında Çıkaracağı Yongalarını Duyurdu

AMD, 7nm mimarisiyle çıkacak işlemci ve ekran kartlarını duyurdu. Üretici, bu ürünlerle Intel’e rakip olmak istiyor.

AMD, CES 2018 konferansında önümüzdeki dönemlerde çıkaracağı pek çok işlemci ve grafik işlem birimini tanıttı. Toplantıda 2. nesil Threadripper, Zen 2, Zen 3 ve gelecek nesil 7nm GPU’lar ortaya çıktı. Şirket, bunlar dışında yeni nesil bir mobil Vega yongası da duyurmayı ihmal etmedi. Intel’in işlemci sektöründe yediği büyük vurgunun ardından, sektörden büyük bir ısırık almaya çalışan AMD, bu konuda uzun vadeli hedeflerini açıklamış oldu. AMD’nin CEO’su Lisa Su, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bizim için her şey yüksek performanslı bilgi işlem ile ilgilidir” dedi.

VEGA Ekran Kartları İle Düşük Bütçeli Oyun Bilgisayarı

AMD, düşük bütçeyle oyun bilgisayarı kurmak isteyen herkese Ryzen serisi ve VEGA grafik işlemcilerini birleştirdiği yeni APU’larını duyurdu.

Ryzen 5 2400G, SMT ile toplamda dört çekirdeğe sahip olacak işlemci, 3.6 GHz’lık hızla çalışacak. İşlemci turboyla 3.9 GHz’a çıkabilirken, içerisinde VEGA tabanlı 11 Compute Units(CU) özellikli bir ekran kartı olacak. Ekran kartı ve işlemcinin bir arada olduğu Ryzen 5 2400G, 169 dolardan satışa sunulacak.

Ryzen 3 2200G, SMT içermeyen 4 çekirdeğe sahip işlemci 3.5 GHz’lik hızla çalışacak. Turbo’da 3.7 GHz’e kadar çıkabilen işlemci, 8 CU’luk güce sahip bir ekran kartıyla gelecek. Bu şekilde 99 dolardan satılacak.

AMD, her iki APU’nun da Şubat ayında piyasaya çıkacağını söyledi.

Zen+ Geliyor

AMD, Ryzen CPU’nun bir üst modeli olan Zen+ işlemcilerini duyurdu. Mevcut 14nm yerine 12nm süreci kullanılarak geliştirilen Zen+, Nisan ayında karşımıza çıkacak. Yeni işlemciler yeni Precision Boost 2 ile geliştirilen XFR2 saat hız yükseltici özelliğini kullanıyor. Önbellek ve bellek hızı konusunda geliştirmeler içeren Zen+’ın önceki modellere göre en azından %10’luk bir performans artışı yaşaması bekleniyor.

Zen 2 ve Zen 3 Yolda

Zen+’ın çıkışının dışında, Zen 2 ve Zen 3’ün çıkışları hakkında bilgi verildi. 2019’da 7nm’lik bir mimari ile geliştirilecek Zen 2 ve ondan bir yıl sonra 7nm+ mimarisi ile çıkacak Zen 3 hakkında bilgiler hala çok sınırlı, ancak sektörde genelde %10-15 arasında yükselen işlemci hız artışları yerine çok daha büyük bir sıçrayış yaratması bekleniyor.

7nm Vega, Navi ve Daha Fazlası

AMD, grafik konusunda takipçilerini memnun etmek istiyor. Şirket, kripto para madenciliği ile daha da değerli olan ekran kartları için yakında 7nm tabanlı VEGA yongasının geleceğini söyledi. Şirket daha sonra VEGA’dan daha güçlü olacak Navi ekran kartlarını da duyuracak.

Vega Mobile de Duyuruldu

AMD, CES 2018’de küçük Vega mobil yongasını duyurdu. Aynı masaüstündeki VEGA gibi gösterişli HBM2 bellek kullanan mobil VEGA, bu çiple dizüstü bilgisayarlarda da başarılı oyun performansı hedefliyor.

AMD, CES 2018’de pek çok yeni ürününü duyurdu. Peki, Intel’in bu denli kötü bir durumda kaldığı bu günlerde AMD’nin bu cihazları iş görebilir mi? Yorumlarınızı bekliyorum.