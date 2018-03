AMD'den Ekran Kartıyla Ücretsiz Far Cry 5 Kampanyası

Çıkışına bir aydan az bir süre kalan Far Cry 5'e sahip olmak istiyorsanız ve ekran kartı da alma planınız varsa bu kampanya tam da size göre olabilir.

Donanım satın aldığınızda yanında dönemin sağlam oyunlarından birinin hediye edilmesi, geçtiğimiz dönemlerde daha sık karşılaştığımız bir promosyon türüydü. Her ne hikmetse birkaç yıldır bu tür kampanyaları çok sık göremiyoruz. Bununla birlikte AMD, Ubisoft ile yaptığı iş birliği sonrasında bir ekran kartı & oyun kampanyası ile oyuncuların karşısına çıkıyor.

Hayranlarının uzun süredir beklediği ve 27 Mart'ta piyasaya çıkmaya hazırlanan Far Cry 5'i oynamayı düşünüyorsanız ve aklınızda ekran kartınızı da yenileme fikri varsa; AMD'nin Radeon RX Vega 64, Radeon RX Vega 56 veya Radeon RX 580 modellerinden birini satın aldığınızda, oyunu bilgisayarınızda UPlay aracılığı ile etkinleştirebileceğiniz bir koda sahip olacaksınız. Bu kodu almak içinse ürünün içinde yer alan yönergelerle AMD'nin ödüller sitesine gitmeniz gerekiyor.

Xbox One, PS4 ve PC için aynı tarihte piyasaya çıkacak olan Far Cry 5'i AMD ekran kartıyla beraber edinmek için son tarih ise 20 Mayıs olarak belirlenmiş. Bu tarihe kadar alacağınız yukardaki modellerin tamamıyla birlikte Far Cry 5'e ücretsiz sahip olabileceksiniz. Önümüzdeki dönemlerde bu tip kampanyaların artması oyun tutkunları için de güzel olacaktır.