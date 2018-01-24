AMD, Eski Nvidia ve Synaptics Yöneticilerini İşe Aldı

AMD, Synaptics’in kıdemli başkan yardımcısı David Wang'i ve Nvidia’nın mobil birimlerini yöneten Michael Rayfield’i işe aldı.

AMD'nin eski grafik patronu Raja Koduri şirketten Intel'de çalışmak için ayrıldığında, arkasında doldurulması gereken büyük bir boşluk bıraktı. Bir kişi için çok büyük sorumluluk olduğunu düşünen AMD yönetim kurulu, çözümü gemiye iki ayrı lider getirmekte buldu.

Michael Rayfield, Radeon Technologies Group grafik bölümünde genel müdür olarak görev yapacak. David Wang ise aynı departmanın mühendislik bölümünden sorumlu kıdemli başkan yardımcılığı görevini üstlenecek. Her ikisi de AMD’nin CEO’su Dr. Lisa Su’ya rapor verecekler.

AMD CEO’su Dr. Lisa Su yaptığı açıklamada,”Mike ve David karlı bir büyüme ve ürünlerle ilgili yol haritaları sunma konusunda başarıları kanıtlanmış endüstri liderleridir. Bünyemize kattığımız iki profesyonel yönetici sayesinde 2018 yılında büyük bir ivme elde edeceğiz.” dedi.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Intel, ilk önceliklerinin oyuncular olduğunu bildirmişti. Daha öncesinde bezer açıklamaları bulunan AMD’nin yeni gelen yöneticilerden sonra, oyuncular ile kripto madencilerin hangisine önem vereceği merak konusu oldu. Peki, sizce AMD önceliğini hangi piyasaya verecek? AMD’nin kripto madencilikte daha çok kullanıldığı düşünüldüğünde, aksine bir açıklama yapılsa dahi ben bu kripto madenciliğe öncelik vereceklerini düşünüyorum.