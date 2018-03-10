AMD’nin 2020 Yılına Kadar Çizdiği Yol Haritası Sızdırıldı

AMD'nin 2020 yılına kadar üzerinde çalışacağı yonga setleri ve işlemciler geniş bir slayt dokümanı halinde sızdırıldı.

İş ve tüketici pazarları için bilgisayar işlemcileri ve ilgili teknolojiler geliştiren AMD, yol haritası sızdırıldığı için 2020 yılına kadar bizi şaşırtamayacak. Yol haritası 2017 ve 2020 arasında 4 yıllık bir dönemi kapsıyor. Masa üstü bilgisayarlarda AMD, ikinci jenerasyon Ryzen işlemcilerinde Zen + mimarisine odaklanacak ve üçüncü jenerasyonda Zen2 tasarımına geçiş yapacak.

Ancak sızdırılmış yol haritaları sadece Ryzen masaüstü işlemcileriyle sınırlı kalmıyor. AMD'nin üst düzey canavar Threadripper işlemcileri ve dizüstü bilgisayarlar için ürettiği, hepsi bir arada Ryzen markalı yonga setleri için neler planladığı da sızdırıldı. Aşağıdaki resimden gelecek işlemcilerin dökümüne bakabilirsiniz.

Yol haritalarının gösterdiği gibi, 2018'de piyasaya sürülen Threadripper 2000 Serisi ve Ryzen 2000 Serisi çipler, daha iyi performans ve verimlilik için optimize edilmiş bir Zen + mimarisine dayanacak. AMD, 2017'de AM4 anakart yuvasını 2020'ye kadar desteklemeye devam edeceğini duyurmuştu ve sızdırılan yol haritası da bunu doğruladı.

Yol haritasının yanı sıra AMD Zen mimarisini üzerine büyük yatırımlar yapıyor ve mükemmelleştirmek için iki farklı ekip kurdu. Bu ekiplerden biri Zen+ yenilemesini tamamlarken, diğeri Zen 2’yi geliştirmek için çalışıyor. Ancak Ryzen ve Threadripper işlemcileri 2020'ye kadar aynı soketi muhafaza ederken, her yeni sürüm anakart yonga setleri tarafından desteklenen yeni özellikleri içerecek. Son olarak yol haritasında paylaşılan bilgilere göre AMD, 2019 yılından sonra ürettiği bilgisayar işlemcilerine Dali, Matisse ve Picasso gibi ünlü ressamların isimlerini vermeye başlayacak.