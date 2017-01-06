AMD'nin 5 Yıldır Üzerinde Çalıştığı Grafik Mimarisi VEGA Tanıtıldı!

AMD gelecek GPU mimarisi Vega’nın detaylarını duyurdu. 5 yıllık bir süreç içerisinde tasarlanıp üretilen Vega, PC oyunlarına farklı bir boyut kazandırmayı hedefliyor.

AMD geleneksel GPU mimarilerinin verimli bir şekilde hitap edemediği PC oyun, profesyonel tasarım ve makine zekası konularında Vega ile öne çıkmayı hedefliyor. Veri yoğunluklu iş yükleri yeni standart hale gelmekte ve GPU’lar da bunlara paralel doğal yapıları nedeniyle bu zorluğun altından kalkmakla görevliler.

Bu denli büyük veri kümelerini işlemek için yüksek miktarda belleğe, hızlı erişim de gerekiyor. Vega mimarisinin bellek alt sistemi, GPU’ların, büyük veri kümelerinin üstesinden gelmesini çeşitli bellek tipleriyle adreslemesini mümkün kılıyor. Vega tabanlı GPU’ların yüksek bant genişlikli ön bellek kontrolcüsü paket üstü ön bellekler ve paket harici belleklere esnek ve programlanabilir bir şekilde erişebiliyor.

Vega mimarisi GPU’lar için yeni bir bellek hiyerarşisi sunuyor. HBM2 teknolojisi ile donatılan önbellek bir önceki nesil HBM teknolojisine göre pin başına iki kat fazla bellek bant genişliği sunarak saniyede terabaytlarca veri aktarabiliyor. HBM2 ayrıca GDDR5 belleğe göre yarı oranda ayak izi ve daha fazla kapasite sunuyor. Vega mimarisi çok büyük veri kümelerini işlemek için optimize edildi ve 512TB sanal hafıza alanına kadar çeşitli bellek tipleriyle çalışabiliyor.

Vega mimarisinin merkezinde her bir saat döngüsünde 8-bit, 16-bit, 32-bit veya 64-bit işleme gerçekleştirebilen esnek işlem birimlerine sahip bir işlem motoru bulunuyor. Geçmiş nesillere göre daha fazla frekans elde etmek için optimize edilen bu işlem birimlerinin çeşitli veri tiplerine sunduğu destek mimarinin iş yükleri arasında çok yönlülüğünü garanti ediyor.

Yeni Vega piksel motoru gelişmiş performans ve enerji verilmliliği için “Draw Stream Binning Rasterizer”dan faydalanıyor. Bu teknoloji piksellerin, akıllı bir yonga üstü sepet ön bellek sayesinde tek yakala, tek gölgelendir metoduyla çalıştırılmasına fırsat veriyor. Vega’nın piksel motoru artık kart üstü L2 önbelleğin bir istemcisi olarak konumlandırıldı. Bu sayede okuma devamlı yazma sonrası okuma işlemleri gerçekleştirilen grafik iş yüklerinde işletim yükünü önemli miktarda azaltıyor.