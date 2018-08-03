2000 serisi Ryzen işlemcilerle uyumlu B450 anakartlar, sunduğu özelliklere karşılık uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

AMD, birkaç ay önce 2000 serisi Ryzen işlemcileri piyasaya sürmüştü. Ancak bu serilerle piyasaya çıkan anakart seçenekleri oldukça kısıtlı ve pahalıydı. Ryzen 2000 serisi eski anakartlarla da çalışıyor olsa da yeni anakart seçeneklerinin kısıtlı olması, kullanıcılar tarafından hoş karşılanmıyordu. Neyse ki AMD, bütçe dostu B450 anakart serisini tanıttı.

Ryzen 2000 serisi işlemcilerle beraber tanıtılan X470 anakartlar, 150 ile 200 dolar arasında bir fiyatlandırmaya sahip. SLI/Crossfire desteğine sahip bu anakarta ihtiyacı olmayan kullanıcılar için artık B450 var. B350 anakartların yerine gelen B450 serisi, normal seviyedeki oyuncuların birçok ihtiyacını rahatlıkla karşılayabiliyor. Yeni nesil Ryzen işlemciye sahip bir sistem toplamayı düşünenler için en mantıklı seçenek 100 dolar civarındaki B450 gibi görünüyor.

100 dolarlık bir anakart olmasına rağmen overclock yapma imkanı sunan B450, tüm Ryzen işlemciler için bu desteği sunuyor. Bu hafta itibariyle tüm dünyada satışa çıkan B450 anakartlar ilk etapta Asus, Asrock ve MSI tarafından birkaç modelle piyasaya sürüldü. Ülkemizde de satışa çıkan B450 anakartlar, oyuncuların büyük ilgisini çekecek gibi görünüyor.