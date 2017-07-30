AMD'nin Core i3 Serisini Hedeflediği Ryzen 3 Serisi Satışta

Bu yıl ile birlikte Intel ile ciddi ciddi rekabete başlayan AMD, Ryzen serisi işlemcilerine bir yenisini ekledi.

AMD'nin bu yıl Ryzen serisiyle yakaladığı güzel satış rakamları, yeni orta-alt seviye işlemcilerle devam ettirilmek isteniyor.

Ryzen Threadripper, Ryzen 5 ve 6 serileriyle yüksek performans isteyen ve parasını da buna göre harcayan kullanıcıları hedef alan AMD, yeni Ryzen 3 serisiyle Intel'in i3 serisi işlemcilerini hedef alıp kullanıcı kitlesine sahip olmak istiyor.

İki farklı işlemciden oluşan Ryzen 3 serisi, 1300X ve 1200 modellerinden oluşuyor. Taban frekansı 3,5 gHz olan 1300X, yük altında 3,7 gHz'e kadar çıkabiliyor. 1200 modeli ise 3,1 gHz frekansında çalışabilme gücüne sahip. Her iki işlemci de 4 çekirdeğe ve 4 yürütme birimine sahip.

Ryzen 3 1200 modeli ülkemizde 480 liraya bulunabilirken 1300X modelini ise 580 liraya bulmak mümkün.