AMD’nin anakart, işlemci ve ekran kartını tek bir paket halinde sunarak kripto madencilerin stokları tüketmesinin önüne geçmesini sağlayacak Combat Crate isimli kutularına ait görseller sızdırıldı.

AMD’nin 2. nesil Ryzen 2000 serisi işlemcileri geçtiğimiz hafta tanıtıldı. Çok daha stabil bir şekilde çalışan ve daha yüksek frekanslara çıkabilen yeni işlemciler, AMD’yi harekete geçirmiş gibi duruyor. AMD, eski işlemcilerin stoklarını bitirip tamamıyla yeni işlemcilere odaklanabilmek için Combat Crate isimli yeni bir cihaz üzerinde çalışıyor.

Videocardz tarafından yayınlanan bir sızıntıya göre, Combat Crate’in içinde bir Ryzen işlemci, AM4 anakart ve Radeon GPU yer alıyor. Daha spesifik olmak gerekirse bir Ryzen 5 1600 veya Ryzen 7 1700 işlemci, bir MSI B350 Tomahawk anakart ve bir MSI RX 580 Armor ekran kartı bulunuyor.

AMD Combat Crate, oyununuzu her yerde oynamanıza olanak tanıyan küçük bir kutu olarak tasarlandı. AMD’nin yeni Combat kasalarını MSI, Asus gibi diğer üreticilere sunup sunmayacağı henüz belli değil, ancak bu tarz kasalar oyuncular için yeni bir sürecin başlangıcı olabilir. Devasa kasalardan daha küçük çaplı kasalara hatta dizüstü bilgisayarlara çevrilen PC sektörü, oyun bilgisayarlarında da küçülmeler yaşamaya başladı.

AMD, bu hamlesiyle mevcut Ryzen 1000 serisi işlemciler ve 300 serisi AM4 anakartlarının stoklarını temizlemeye çalışacak. Yeni işlemcilerin gelmesiyle birlikte sıkıntı yaratabilecek elde kalan ürünler, daha kullanışlı hale getirilerek elden çıkarılacak. AMD’nin bu kutuları kaç TL’den satacağı şu anda açıklanmadı, ancak yeni işlemcilerin geldiği göz önünde bulundurulursa, önümüzdeki birkaç ay içinde Combat Crate’lerin çıkış tarihi ve fiyatı açıklanacaktır.

AMD, bu hamlesiyle düzinelerce ekran kartı alıp stokları tüketen kripto para madencilerinin de önüne geçmiş oluyor. AMD, bu kasaları satın alan kişilerin oyuncular olduğundan emin olacak. Bu sayede stoklar beklenmedik bir şekilde bitmeyerek fiyatların uçmaması sağlanacak.