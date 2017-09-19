AMD'nin İşlemcileri Hakkında Bilmediğiniz Detaylar!

Hakkında bir çok söylem barındıran AMD işlemciler, hakkında söylenenler bazı zamanlarda yanlış bir durumu belirtebiliyor. Ryzen serisi ile büyük atılım yapan AMD, ısınma sorunu dahil bir çok sorunu giderdi.

Donanım parçaları piyasası AMD'nin Ryzen ailesini tanıtması ile başka bir boyuta taşınmıştı. Uzun süre yüksek performans veren rakiplerine fiyat ve performans konusunda çalım atan AMD bir çok iş istasyonuna CPU tedarik etti. Ryzen ailesi, ısındığından dolayı şikayet edilen eski AMD işlemcilere nazaran çok daha az ısınıyor, hem de çok daha performanslı bir yapıya sahip.

AMD'nin Ryzen ailesi ile yaptığı en köklü değişikliklerden birisi stok fan tasarımının iyileştirilmesiydi. Yıllardır işlemciler ile birlikte gelen soğutucuların en iyi tasarım örneğini sunan AMD çeşitli soğutucu modelleri tanıttı. Her işlemciye yetecek olan soğutucu çeşitlerinden en dikkat çekici olanı RGB destekli olan Wraith SPIRE ve Wraith Max modelleri oldu. Ayrıca bu RGB desteği 5 farklı anakart yazılımı ile uyumlu olarak çalışabiliyor.

AMD Ryzen'ın piyasaya sürülmesinin ardından Intel cephesi işlemcilerinde hatrı sayılır bir indirim uygulayarak müşteri kitlesini elinde tutmak istemişti. İşlemci piyasasında uzun sürenin ardından rekabetin tekrar geldiğinin göstergesi olan bu durum, fiyatların ucuzluğunu olumda yönde etkilemişti.

Bir çok Ryzen modeli, Intel'in muadil işlemcileri ile kıyaslandığında fiyatına göre oldukça iyi sonuçlar verdiğini gözler önüne seriyordu. Bu nedenle fiyat performans konusunda AMD önde gözüküyor. Ayrıca Ryzen ailesini, yakın zamanda dizüstü bilgisayar modellerinde görmeyi bekliyoruz. Siz yeni AMD işlemciler hakkında ne düşünüyorsunuz?