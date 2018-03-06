AMD'nin Radeon Chill Teknolojisi Pil Ömrünü Uzatacak

AMD’nin yeni teknolojisi fare hareketinize bağlı olarak oyunlardaki kare sayısını azaltarak güç tasarrufu sağlayacak.

Öncelikle AMD Radeon Chill nedir ondan bahsedelim: Oyundaki kare sayısını kullanıcının fare ile etkileşimine bağlı olarak gerçek zamanlı değiştiren ve bu sayede güç tasarrufu sağlayan bir teknolojidir. Kısaca açıklamak gerekirse Chill, kullanıcının fareyi az hareket ettirdiği sıralarda kare hızını düşürerek güç tasarrufu sağlayan bir teknolojidir.

Aralık ayında AMD tarafından yapılan duyuruda, Adrenaline Edition yazılım paketinin bir parçası olan Radeon Chill teknolojisinin, DirectX 9, 10, 11 ve 12'ye dayanan oyunları destekleyeceği duyuruldu. Yeni teknoloji notebooklardaki pil ömrünü artırmasının yanı sıra, tüm bilgisayarlarda güç verimliliğini de arttıracak.

Dinamik bir çerçeve hızı düzenleyici olarak adlandırılan bu programın amacı, GPU’nun daha az güç çekmesine yardımcı olmak. AMD Radeon Chill teknolojisi notebooklarda batarya ömrünü arttırmasının yanı sıra, elektrik faturasından şikayet eden masa üstü kullanıcılarının da tasarruf sağlamasını sağlayacak. Eğer performans kısmında ani düşüşlere neden olmazsa herkes tarafından sevilerek kullanılacağını düşünüyorum. Sizin fikriniz nedir?