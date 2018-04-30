AMD Vega 20 Ekran Kartının 3DMark Sonuçları Sızdırıldı

AMD’nin 7nm mimariyle geliştirilmiş Vega 20 kartlarının erken aşama 3DMark performans sonuçları ortaya çıktı.

AMD’nin önümüzdeki dönemde çıkaracağı 7nm mimariyle geliştirilen yeni Vega 20 ekran kartları için ilk bilgiler sızmaya başladı. 3DMark tarafından yapılan performans testinde ortaya çıkan kart özellikleri, karşımıza çok güçlü bir canavar geleceğini gösteriyor. Ekran kartının laboratuvar sonuçları olduğu düşünülen bu test sonucu, kartın 32GB belleği olduğunu gösteriyor.

Kart için ortaya çıkan bilgiler muhtemelen önümüzdeki sene bu dönemlerde çıkış yapacak ekran kartının donanım özelliklerini bizlere gösteriyor, ancak bu performans sonuçları ekran kartının son durumunu yansıtmıyor. Örneğin HBM’de bugüne kadar gördüğümüz en yüksek saat hızı olan 1.25GHz hızında çalışan 32GB’lık HBM2 vRAM, ekran kartının henüz tanımlanmadığını gösteriyor.

Test sonucunda yer alan hızlar, kartın erken mühendislik aşamasında olduğunu bizlere gösteriyor. Hem bellek saat hızı hem de 1GHz’lık işlemci hızı, kart test aşamasındayken kullanılan güvenli hızlar olarak kabul ediliyor. Yeni geliştirmelerle birlikte 7nm Vega 20 kartları daha yüksek hızlara çıkacaktır.

Vega 20, muhtemelen bu yıl karşımıza çıkmayacak. Önümüzdeki sene bu aylarda satışa sunulması beklenen ekran kartının, Nvidia’nın yeni kartlarına karşı nasıl bir performans sergileyeceğini göreceğiz. AMD her ne kadar 32GB bellek gibi üst düzey özellikler belirlemiş olsa da, kartın son halini alması için biraz daha beklemek gerekiyor.