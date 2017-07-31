AMD'nin Yeni Ekran Kartları, Fiyatlarıyla Birlikte Açıkladı!

AMD'nin yeni ekran kartları Radeon RX56 ve RX64 tanıtıldı. Kağıt üstünde GeForce'lardan daha iyi olan kartların fiyatı da AMD tarafından doğrulandı.

AMD, oyuncular için geliştirdiği yeni Radeon RX Vega ekran kartlarının fiyatını onayladı. Los Angles'daki etkinlikte tanıtılan iki model, sıvı soğutma seçeneğine sahip ve AMD'nin grafik kartlarında son 5 yıldaki en büyük değişiklik olan Vega 10 mimarisini kullanıyor.

Ağustos ayında raflardaki yerini alacak ekran kartlarından RX Vega 56 399, RX Vega 64 ise 499 dolardan ilk olarak Amerika'da satışa çıkacak. Tahmini olarak RX Vega 56'nın Türkiye fiyatı 2000, Vega 64'ün ise 2500 TL dolaylarında olacağını söyleyebiliriz.

AMD, RX Vega 64 ile Nvidia GeForce GTX 1080'i geçmeyi hedefliyor. RX 56 10.5 Tflops'luk bir güce ulaşırken Nvidia'nın 1070'i 6.5 Tflops'ta kalıyor. Ayrıca sıvı soğutmalı RX 64'de 12.66 Tflops'la GTX 1080Ti'ı geride bırakıyor.

RX Vega 64, yeni nesil hesaplama ünitesi ile 1546MHz saat hızı, 484GB/sn band genişliği, 850MHz bellek frekansı sunuyor. Ayrıca RX Vega 64, 12.5 milyar 14nanometre transistor ile AMD'nin ölçeklenebilir grafik mimarisinin ilk ürünü. Yeni ekran kartları GDDR5'ten 3.5 kat daha verimli ve %75 daha küçük olan HBM2 bellek kullanıyor.