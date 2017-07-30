AMD, Readeon RX Vega'nın Son Halini Gözler Önüne Sunuyor!

AMD'nin yeni nesil grafik kartları, ilk kez görücü önüne çıktı.

AMD Radeon RX Vega'nın görüntüleri ilk kez ortaya çıktı ve bu görseller, sızıntıların doğru olduğunu gösteriyor.

AMD, gelecek nesil ekran kartlarını Los Angeles'da bir etkinlikte tanıtıyor ve bu sayede de grafik kartlarını görme şansını buluyoruz. Radeon RX Vega, eski Polaris ekran kartlarından pek farklı görünmese de, metal dış tasarım oldukça farklı ve güzel duruyor. Kartın ana kasasından arka plakasına kadar alüminyum bulunuyor. Üstelik Radeon anlamına gelen bir "R" harfiyle karşılaşıyoruz.

Ayrıca Radeon RX Vega'nın sıvı soğutmalı sürümüne baktığımızda GPU'nun ana gövdesinde herhangi bir fan olmadığını görüyoruz. Henüz çok fazla fotoğraf yayınlanmadı ancak cihazın tasarımı hakkında bilgi sahibi olmamız için yeterli duruyor.

Fiyatlandırma konusunda henüz belli bir şey yok ancak AMD, Nvidia'yı tahtından indirme konusunda emin gözüküyor.