AMD Ryzen 5 Serisinin Türkiye Fiyatları Belli Oldu!
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AMD Ryzen 5 ile sistem toplamak isteyen kullanıcılara müjde. AMD, Türkiye'de Ryzen 5 işlemcilerini satacağı fiyatı açıkladı.

AMD, Intel'in i5 serisine rakip olarak çıkardığı işlemcileri ile gündeme bomba gibi oturdu. Fiyat performans olarak dikkat çeken AMD Ryzen 5 işlemcileri, her cebe uyacak işlemcilerle geldi. Bugün ise AMD Ryzen 5'in Türkiye fiyatları ve resmi çıkış tarihi açıklandı.
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11 Nisan 2017'de dünya genelinde çıkacak Ryzen 5 işlemciler, geniş yelpazeli fiyatlarla geliyor. Toplamda 4 farklı model bulunan Ryzen 5 ailesinde, fiyatlar Dolar + KDV olarak açıklandı. Bizde sizlere şu anki kurdan (1 Dolar: 3.62 TL) AMD Ryzen  5 işlemcilerinin Türkiye fiyatını vereceğiz. Doların yükselmesi veya düşmesi durumuna göre farklılıklar gösterebilir, ancak üç aşağı 5 yukarı bu fiyatlardan satılacak.

AMD Ryzen 5 Serisi Resmi Türkiye Fiyatları

  1. AMD Ryzen 5 1600X: (265 Dolar + KDV) = 1130 TL
  2. AMD Ryzen 5 1600: (229 Dolar + KDV) = 976 TL
  3. AMD Ryzen 5 1500X: (199 Dolar + KDV) = 848 TL
  4. AMD Ryzen 5 1400: (179 Dolar + KDV) = 763 TL
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AMD'nin Ryzen 5 ailesinin fiyatı bu şekilde olacak. Fiyat/performans yönünden bakıldığında Intel'i geçmeyi başardığını gönül rahatlığı ile söyleyebilirim. Bilgisayar sistemi toplamak isteyen kullanıcıların işlemci fiyatını bu fiyat tablosu üzerinden yapabileceklerini belirtelim.

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Etiketler: amd, ryzen, AMD Ryzen 5, Ryzen 5
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