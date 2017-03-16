AMD’nin büyük ilgi gören üst seviye Ryzen 7 serisinin ardından şimdi de sıra Ryzen 5’e geldi. Oldukça uygun fiyatlı olan seri, fiyat/performans konusunda iddialı olacak.

AMD’nin Zen mimarisi üzerine kurulan Ryzen işlemcilerinden geçtiğimiz günlerde satışa çıkan Ryzen 7 serisi, hem performans, hem de verimlilik noktasında oldukça iddialı konuma gelmiş ve Intel cephesini germişti.

Şimdi ise orta seviye serisi olan Ryzen 5’e ait detayları ve fiyat bilgisini paylaşan AMD, 4 ayrı Ryzen 5 serisi işlemcisini ve detayını bizlere aktardı. 4-6 çekirdekli olan bu işlemci ailesi, AM4 soketini kullanırken 8-12 thread ile piyasaya sürülecek.

11 Nisan’da çıkacak olan işlemciler ise şu şekilde;

AMD Ryzen 5 1600X/1600

Ryzen 5’in tepe modeli olan 1600X, model adındaki X’ten de anlaşılacağı gibi overclock yeteneğine sahip olan modeli. 6 çekirdek 12 işlem birimine sahip olan 1600X, 3.6GHz saat hızında çalışırken boost ile 4.0GHz’e çıkabiliyor. 16MB ön bellek, 95W TDP değeri gibi detaylara sahip olacak olan Ryzen 5 1600X, 250 Dolar fiyata sahip olacak.

Ryzen 5 1600'e bakacak olursak eğer 3.2GHz hızında ve 3.6GHz boost desteği sunan model, 65W TDP değeri ile oldukça ekonomik bir model olduğunu gösteriyor. 16MB ön bellek de sunan 1600 modeli 220 Dolar fiyatla gelecek.

AMD Ryzen 5 1500X

Üçüncü sıradaki işlemcimiz olan 1500X'te ise biraz farklılık var. 1500X, 4/8 çekirdek şeklinde bir sistem sunacak. 3.5GHz/3.7GHz hızına çıkabilecek ve overclock yapılabilecek haldeki 1500X bu noktada verimliliğiyle ön plana çıkarak 65W TDP sunuyor.

Fiyat onusunda ise 190 Dolar ile çıkacak.

AMD Ryzen 5 1400

Fiyat/performans noktasında daha uygun halde olup 65W TDP sunan 1400 modeli 4 çekirdek, 8 thread, 3.2GHz saat hızı ve 36GHz boost desteği sağlıyor. 8MB ön bellek ile kutudan çıkan Ryzen 5 1400 170 Dolar fiyatla satılacak.