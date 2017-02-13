AMD’nin yeni tanıtılan ve detayları merakla beklenen Ryzen ailesinin tüm özellik detayları ve fiyatı ortaya çıktı.

Bilgisayar donanımları noktasında önemli bir yere sahip olan işlemcilerden Intel’in Core serisi 7. nesile güncellenmişken, AMD tarafından yapılan Ryzen atağıyla neler olacağı merakla bekleniyordu. Ancak ortaya çıkan tüm detaylar ile beraber Ryzen ailesine ait 7, 5 ve 3 serisi işlemcilerin tüm detayları da ortaya çıkmış oldu.

Biz de burada genel olarak serileri özellik ve fiyat bazında ele alalım dedik;

AMD Ryzen 7 Serisi İşlemci Özellikleri

AMD’nin en güçlü işlemci serisi olacak olan Ryzen 7’de 1800X, 1700X ve 1700 model kodlarına sahip 3 farklı seçenek bulunacak. Her biri 8 çekirdeğe sahip olan bu işlemciler çift işlem yaparak toplamda sanal olarak 16 çekirdek gibi işlem görebiliyor.

1800X ile 1700X işlemcileri 95W TDP değerine sahip iken 1700 modeli ise 65W TDP sunuyor.

3.6GHz/4.0GHz (TB) hızına sahip olan 1800X, XFR adındaki otomatik hız aşırtma işlemi ile 4GHz hızın da üzerine çıkabiliyor. Bu noktada 1700X ise 3.4GHz/3.8GHz (TB) sunarken, yine XFR ile 3.8GHz üzerine çıkabilmesine olanak tanıyor.

Son olarak 1700 modeli ise 3.0GHz/3.7GHz (TB) sunarken, XFR noktasında ne sağlayabileceği bilinmiyor.

AMD Ryzen 5 Serisi İşlemci Özellikleri

Sırasıyla 1600X, 1500, 1400X ve 1300 model kodlarına sahip olan Ryzen 5 serisinde ise en güçlü model olan 1600X ve 1500 6 çekirdek ve 12 sanal işlem sunabilirken, diğer iki model olan 1400X ve 1300 ise 4 çekirdek ve 8 sanal işlem kapasitesine sahip.

1600X 95W TDP değerinin yanı sıra 16MB cache, 3.3GHz/3.7GHz (TB) sunuyorken 1500 modeli 16MB cache, 65W TDP, 3.2GHz/3.5GHz (TB) değerine sahip.

Diğer ikiliden olan 1400X, 8MB cache, 65W TDP, 3.5GHz/3.9GHz (TB) saat hızı sunarken 1300 ise 8MB ön belek, 65W TBP ve 3.2GHz/3.5GHz (TB) değerleri sunmakta.

AMD Ryzen 3 Serisi İşlemci Özellikleri

AMD’nin alt seviye işlemcileri olacak Ryzen 3’te 1200X ve 1100 model kodlu ürünler bulunacak.

4 çekirdeğe sahip olacak bu modeller, 8MB ön bellek ile işlem görecekken 65W TDP değerine sahip olacaklar.

Bunlardan 1200X model kodlu işlemci 3.4GHz saat hızını boost ile 3.8GHz’e, 1100 ise 3.2GHz hızını 3.5GHz’e taşıyabiliyor olacak.

AMD Ryzen Serisi İşlemci Fiyatları

Fiyatlara gelecek olursak eğer, aşağıda tüm modellerin ücretlerini Dolar bazında görebilirsiniz;