AMD Ryzen 7, Intel Core i7'ye Meydan Okudu!

AMD'nin merakla beklenen işlemcisi Ryzen 7, henüz resmen piyasaya sürülmeden önce Intel Core i7 modellerinin karşısına çıktı.

PC Gamer organizasyonunda gerçekleşen söz konusu karşılaştırmaya değinmeden önce, bunun AMD odaklı bir test olduğunu unutmamamız şart. AMD her test için CPU'ları, ekran kartlarını, yazılımı ve ayarları seçti. AMD'den şüphelenmek için bir neden yok ve uygun yazılımlar kullandıkları düşünüyorunuz ama yine de tarafsız uzmanların üçüncü parti uygulamalarla testlerinin beklenmesi sağlıklı olacaktır.

AMD Ryzen'in satışa sunuluş tarihi 2 Mart olsa da, şimdiden ön siparişler dağıtılmaya başlandı.

Battlefield 1, SLI mimarisiyle çift Titan X (Pascal) kartlarla 4K'da çalışıyor. Bu korkunç derecede güçlü bir grafik donanımı ve 4K uygulamalar grafik istemcisine doğru yanaşmayı tercih etse de, performans açısından hala AMD lehine bir fark var. AMD'nin Ryzen 7 1800X işlemcisi, bu testte Intel'in i7-6800K yongasını ekarte ediyor. Bu doğal zira AMD lehine iki fazla işlemci ve yüksek saat çekirdeği var.

Sonraki test Sniper Elite 4'de oyununda sahne alıyor. Bu kez CrossFire RX 480 grafik istemcilerinden faydalanılmış. Karşımızda Intel i7-6900K'ya karşı AMD Ryzen 7 1800X var. AMD, CrossFire yapılandırmalarında tam sürücü desteğine sahip. Daha önce olduğu gibi Ryzen bu senaryoda da Intel'in önünde yer alıyor.

Son oyun testleri ise, Intel'in i7-7700K Kaby Lake işlemcisine karşı "giriş seviyesi" Ryzen 7 1700X işlemcisi boyutunda gerçekleşiyor. Çoğu kişi, i7-7700K'nın herhangi bir oyun karşılaştırmasında üstün olduğunu söyleyecektir, ancak burada AMD, Dota 2'nin arka planda çalıştığı OBS yazılımını uyguluyor. Intel'in Quick Sync gibi sabit fonksiyon kodlamasına kıyasla daha düşük kalitede daha yüksek hıza sahip olma eğilimindeki OBS kodlaması, AMD'ye 3500kbps bit hızı ile avantaj sağlıyor. Intel daha hızlı olsa da çoğu noktada AMD dengeyi sağlamayı başarıyor. Zaten baştan beri adil bir karşılaştırma sayılmazdı.

Şimdi ise oyun testlerinden sıyrılıp bir süper teste geçiş yapıyoruz. AMD, Ryzen 7 1700X'i "mega-tasking" kriterlerinde i7-6800K'ya karşı savaşa sokuyor. Testin üç aşaması mevcut: Öncelikle Blender, Ryzen işlemcisi ile 3D görüntüsünü işliyor. Ardından HandBrake, bir video kodlaması gerçekleştiriyor. Son olarak, Optane 2.0 testi Google'ın Chrome platformunda simüle ediliyor. Ryzen 7 1700X tüm testleri 92 saniyede gerçekleştirirken, Core i7 112 saniyede kalıyor.

Başta da belirttiğimiz üzere tarafsız otoritelerin testlerini beklememiz gerekiyor ama Ryzen'ın şimdiden kendini kanıtladığını söylememiz mümkün.