AMD Ryzen Asus AM4 Anakart Özellikleri Ortaya Çıktı

Advanced Micro Devices, Ryzen işlemcileri için dünyanın en büyük anakart üreticilerinden bazılarıyla anlaştı.

Bugüne kadar sadece bir dedikodu olarak anıla, AMD Ryzen uyumlu AM4 anakartlarının listesi yayınanlandı. Asus, Gigabyte ve Biostar'dan sızan bilgiler, AMD'nin işlemci savaşına tüm gücüyla dahil olacağını gösteriliyor. Yakında satışa sunulacak 7 anakartın AMD'nin Ryzen modelleri ile piyasaya çıkması çok özel bir anlam taşıyacak. Ancak önceliğin açık ara, AMD'nin kader ortağı Asus'ta olduğunu belirtemliyiz. Zira Asus ve Advanced Micro Devices, 20 yılı aşkındır işbirliği yürütüyor.

AMD'nin yaklaşmakta olan Ryzen CPU'ları için ASUS AM4 mimarisini kullanıyor. Hatta doğruluğu kanıtlamayan bazı sitelerde, ön sipariş için çevrimiçi olarak taleplere şahit olduk. Anakartlar, B350 yonga setini ve X370 yonga setini içeren çipsetler barındırıyor. Özel modeller ASUS Prime B350M-A, Prime B350-PLUS, Prime X370-PRO ve Crosshair VI Hero ismiyle anılıyor.

AMD'nin en hızlı işlemcileri(Vega satışa sunuluna kadar) 1800X, 1700X ve 1700 olarak tanımlanmış ve lansman tarihleri de 28 Şubat olarak atanmış. Ancak bu tarihten önce, söz konusu işlemcilerin ön satışa sunulması bekleniyor. İlginçtir ki, şirket "Capsaicin & Cream" GDC 2017 basın etkinliğine de 28 Şubat'ya başlayacak. Organizasyon, canlı bir akış halinde internetten yayınlanacak. Üstelik AMD'nin Vega işlemcisine yakından bakma fırsatımız da olacak. Söz konusu Ryzen Üçlemesi sırasıyla 499 dolar, 389 dolar ve 319 dolar fiyatları ile etiketlenecek.

Karşınızda Asus anakartlar ve özellikleri: