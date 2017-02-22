AMD, Ryzen ile Rekabeti Çok Kızıştıracak!

AMD'in yeni Zen mimarisi, işlemci piyasasına büyük rekabet getiriyor. Firmanın 500 dolarlık işlemcisi, Intel'in 1000 dolarlık işlemcisini geçiyor.

Evet, açıklamada da yazdığımız gibi bu sene bayağı kızışmalı bir rekabet ortamı olacak. Zira AMD'nin yeni mimarisi gerçekten çok iddialı ve en iyi Intel performansından fazlasını yarı fiyatına veriyor. En azından açıklanan rakamlar bunu gösteriyor.

Uzun zamandır piyasayı domine eden Intel, AMD'nin başarısızlık üzerine başarısızlık politikalarıyla birlikte piyasadaki satışların %80'ine sahipti. En iyi işlemcisiyle dahi grafik kartlarına darboğaz sıkıntısı yaşatan AMD, Ryzen ile gerçekten iddialı geliyor. Ancak Intel Kaby Lake için 40 yonga duyurmuş olsa da AMD burada ağırdan alıyor. Firma şimdilik üç tane yona seti tanıttı: Ryzen 7 serisi.

AMD Ryzen 7 1800X Özellikleri

Bunlardan en iyisi Ryzen 7 1800X. 499$ etiket ile satışa sunulacak olan yonga, Intel'in Core i7 6900K (1089$) işlemcisine rakip gösteriliyor. 95W TDP değeri olan işlemci, 8 çekirdek 16 thread. 3.6 GHz standart hızı olan işlemci, 4 GHz'e kadar çıkabiliyor. Tüm çekirdekleri kullanıldığında AMD Ryzen 7 1800X, Intel Core i7 6900K'ya %9 fark atıyor. AMD CEO'su Lisa Su, 1800x'i piyasadaki en hızlı sekiz çekirdekli yonga olarak lanse etti.

AMD Ryzen 7 1700X Özellikleri

Bir düşük segmentte ise 1700X bulunuyor. Özellikleri şöyle: 95W TDP, 8 çekirdek, 16 thread, 3.4 GHz temel hız, 3.8 GHz artırılabilen hız. 399$ etiketine sahip olan yonga, Core i7 6900K'dan %4 daha iyi performans sergiliyor.

AMD Ryzen 7 1700 Özellikleri

65W TDP, 8 çekirdek, 16 thread, 3 GHz temel hız, 3.7 GHz artırılabilen hız özelliklerine sahip olan yonga ise AMD'nin kendi testlerine göre Cinebench testlerinde 1410 puan aldı. Bu da 339 dolarlık Core i7 7700K'dan %46 daha iyi bir değer. Handbrake programı ile yapılan video kodlama testlerinde R7 1700 61.8 saniyede işlemi tamamlarken 7700K'da bu süre 71,8 saniye olmuş. Bu yonganın fiyatı ise 329$.

AMD'ye göre Intel, kendi şöhretine güveniyor ve yıldan yıla sadece küçük iyileştirmelerle gidiyorlar. Piyasada x86 işlemci üreten yalnızca iki şirket olduğundan AMD'nin başarısızlıklarıyla piyasayı domine eden Intel, AMD'nin Ryzen ailesine karşı ne yapacak, merakla bekliyoruz. Tahminimizce fiyatlarda ciddi düşüşler olacaktır, tabii ki sentetik testler bizi yanıltıyor olabilir.

AMD'nin yeni işlemcileri 2 Mart 2017'de raflarda olacak.